Con el sello de Agustín Canapino

El piloto Agustín Canapino a bordo de un Chevrolet, se consagró ayer campeón del Turismo Carretera por apenas 0,25 puntos de ventaja sobre Facundo Ardusso (Torino), luego de llegar como líder del certamen a la última fecha, disputada en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata.

La emotiva carrera, que tuvo como principal eje lo que hacían Ardusso y Canapino, la ganó Julián Santero, con Torino. Canapino logró el campeonato cuando faltaba una vuelta para el final de la competencia y logró ubicarse en la cuarta posición.

En tanto, Santero fue el ganador, seguido por Christian Ledesma y Gastón Mazzacane (ambos con Chevrolet).

"La verdad es que no lo puedo creer, le pregunté diez veces al equipo si era el campeón", reveló Canapino tras finalizar la carrera, al tiempo que señaló: "Me prometí dejar el alma y lo logramos. Esto es un sueño".

Canapino obtuvo su segunda corona en el Turismo Carretera, recordando que la primera fue en la temporada 2010 en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires, en tanto, hace una semana, había conseguido el título de la categoría Top Race.

Final (25 vueltas): 1º Julián Santero (Torino), en 38m11s001, a un promedio de 167,547 Km/h; 2º Christian Ledesma (Chevrolet) a 2s420; 3º Gastón Mazzacane (Chevrolet) a 4s108; 4º Agustín Canapino (Chevrolet) a 4s354; 5º Alan Ruggiero (Torino) a 4s963; 6º Lionel Ugalde (Ford) a 6s229; 7º Luis José Di Palma (Torino) a 7s374; 8º José Manuel Urcera (Chevrolet) a 7s554; 9º Mauricio Lambiris (Ford) a 7s867 y 10º Facundo Ardusso (Torino).

"Copa de Oro": campeón Agustín Canapino 216,25 puntos; Facundo Ardusso 216; Luis José Di Palma 190; Gastón Mazzacane 185; Christian Ledesma 170,25; Mauricio Lambiris 157; Emiliano Spataro 143; José Manuel Urcera 125; Esteban Gini 120; Juan Martín Trucco 109; Emanuel Moriatis 104,5; Matías Rossi 102,75; Guillermo Ortelli 98,25; Jonatan Castellano 86 y Juan Manuel Silva 77,25.



FUE 20º NICOLAS

Luego de no haber podido clasificar el viernes y de lograr el 35º tiempo en la tanda definitiva del sábado, el rafaelino Nicolás González tuvo un domingo satisfactorio en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata.

Con el Torino del equipo A&P Competición, empezó a recuperarse en su serie, para terminar en un interesante octavo lugar.

Esa ubicación le permitió largar desde poco más atrás de la mitad de la grilla en la competencia final, que lo vio recibir la bandera de cuadros en el vigésimo puesto.

Un resultado interesante en el cierre de su segunda temporada en la categoría más importante del deporte motor nacional.



FESTEJO AGUIRRE

Valentín Aguirre (Dodge) se quedó con la "Copa de Plata" tras finalizar quinto en el cierre de la temporada de TC Pista, que se desarrolló en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata y que ganó Jonathan Vázquez (Dodge).

Final (20 vueltas): 1º Jonathan Vázquez (Dodge), en 35m26s803, a un promedio de 144,386 Km/h; 2º Gastón Ferrante (Chevrolet) a 478 milésimas; 3º Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet) a 1s510; 4º Federico Pérez (Ford) a 2s193; 5º Valentín Aguirre (Dodge) a 3s087; 6º Elio Craparo (Ford) a 3s750; 7º Nicolás Pezzucchi (Dodge) a 3s972; 8º Nicolás Trosset (Torino) a 4s310; 9º Marcelo Agrelo (Ford) a 4s861 y 10º Joel Gassmann (Ford) a 5s139.

"Copa de Plata": campeón Valentín Aguirre 215 puntos; Nicolás Pezzucchi 204,5; Juan Cruz Benvenuti 191,75; Marcelo Agrelo 174,25; Marcos Muchiut 171,5; Federico Pérez 169,75; Pablo Costanzo 164; Nicolás Trosset 162,25; Augusto Carinelli 148,5; Elio Craparo 145,5; Juan Tomás Catalán Magni 137,5; Joel Gassmann 135; Juan Ronconi 121; Aldo Ortíz 115,75 y Luciano Ventricelli 79.