Los dos rafaelinos que domaron las montañas

Los dos, antes de iniciarse en la disciplina que actualmente practican, se inclinaron por otras actividades deportivas. Más populares, obviamente, en particular en esta región. Claudio Andrés Beltramo fue entrenador de boxeo y además se calzó los guantes sobre un ring. Sergio Parisi jugó al fútbol.Hoy, ambos coinciden en el trial running (carrera de montaña, traducido al español). Para muchos, sorprendente, en especial para quienes habitamos una comunidad donde las alturas nos quedan demasiado lejos.Los dos, cuando decidieron incursionar en el atletismo, optaron por la calle, escenario natural en esta región y que tiene muchísimos adeptos. Pero un día, asumieron un nuevo desafío. Sin experiencia, claro, pero con muchas ilusiones.Claudio, que enseñó boxeo y también lo practicó en Ben Hur, hoy tiene casi medio centenar de alumnos en su gimnasio (Impacto Gym) y el atletismo los seduce.En lo personal, está cerrando una temporada espectacular en el trail running. Varios primeros lugares, incluso en la general, certifican ese rendimiento. Las victorias logradas en el cerro Champaquí (Valle de Traslasierra), Villa Giardino (Punilla) y Sañogasta (La Rioja) fueron muy importantes.Pero, sin duda, la de mayor exigencia fue la Villa Pehuenia, en la provincia de Neuquén, en la que finalizó tercero. Además, venció en la Ultra Aventura de Colón (Entre Ríos); fue segundo en Salta, y tercero en El Soberbio, que se disputó en Misiones.Beltramo nos comenta que "entrenamos prácticamente todos los días en el gimnasio y vamos dos veces por semana al autódromo, aprovechando la posibilidad que nos otorga Atlético, a quien representamos".Sobre las diferentes exigencias que afrontaron, destacó que "ya corrimos en la selva y en la nieve; nuestro próximo desafío será el desierto y para hacerlo tenemos pensado ir a las dunas de Fiambalá, quizás el año que viene".Parisi, en tanto, desde que empezó a participar en carreras atléticas, lo hizo con tal entusiasmo y dedicación, que seguramente habrá pensando en más de una oportunidad, por qué no se decidió mucho tiempo antes."Me inicié por un tema de salud y cuando me quise dar cuenta, el atletismo ya me había cautivado; después de participar durante un tiempo en las carreras pedestres de calle, me sumé hace un año y medio al trial y descubrí una actividad muy desafiante", agregó.Los dos coincidieron que "los competidores son muy solidarios y eso te da toda la tranquilidad del mundo, porque sabés que si tenés algún problema físico te van a estar dando una mano para superarlo".Sergio corrió recientemente los 42 kilómetros de Villa La Angostura, donde "la nieve fue un obstáculo grandísimo, en una carrera que finalmente completé en seis horas y media, para finalizar 71º en mi categoría (40-49) y entre los 300 mejores en la general".En el cierre del diálogo con LA OPINION, los dos reconocieron que "el apoyo de la familia es importantísimo; ellos siempre están pendientes de todo lo que hacemos y nos acompañan en esta locura del trail running".