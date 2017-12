"Mi vieja me dijo que hubiera preferido abortarme"

"Siempre supe que era homosexual, sin embargo, traté de amoldarme a lo que la sociedad esperaba que fuera. A los 16 años decidí contárselo a mi vieja, pero me fui de casa escuchando 'preferiría haberte abortado'", escribió Castellari en su perfil de Facebook.

Destaca el sitio online minutouno.com, que Castellari, de 25 años, fue atacado por ocho hombres cuando esperaba junto a un amigo su pedido en un local de comidas rápidas de Almagro, y como resultado del ataque quedó internado con varias fracturas y tuvo que ser operado de un ojo.

"HAY QUE MATARLO POR PU.."

"Primero empezaron a insultarme, después comenzó la pesadilla. Me vi en el piso, bañado en sangre, completamente indefenso. Me pegaban piñas y patadas, mientras me decían 'comé por pu..', 'tomá, pu.. de mierda'. Hay un grito que nunca voy a olvidar: 'hay que matarlo por put,,'", contó el muchacho.

Y agregó "pensé que me desmayaba en el instante en que intenté levantarme del piso, y sentí que me ahogaba tragando mi propia sangre. Pensé que me mataban. Pensé que no iba a poder contar lo que pasó...".