Para la Comisión de Patrimonio Urbano los exAlmacenes Ripamonti están en "ruinas"

La Comisión de Patrimonio Urbano de Rafaela redactó el pasado 29 de noviembre una nota -que podría ser enviada al Intendente y al Concejo Municipal- en donde nuevamente sientan su postura con respecto a la situación de los exAlmacenes Ripamonti, a los cuales describen como en un estado de "ruinas". El posicionamiento cobra relevancia luego de conocerse que hay un inversor local que está dispuesto a comprar el lugar, pero no de hacerse cargo del mantenimiento de los sótanos. Es decir, la evaluación que haga la Comisión será clave para definir la posible transacción."El estado de conservación actual de los Grandes Almacenes Ripamonti, permite referirse a ellos bajo el concepto de “Ruina”. Según el mismo se considera “ruina” a los “ […] restos de arquitectura humana, estructuras que alguna vez fueron un todo, pero que se han derruido parcial o completamente debido a la carencia de mantenimiento o a los actos deliberados de destrucción”, de acuerdo a la definición que se puede encontrar en https://es.wiki/Ruinas.Sin embargo, destacan que esta descripción "no resta importancia al valor histórico y patrimonial, y nos remite concretamente al estado actual del inmueble".También hablan de los famosos túneles que conectarían varios lugares de la ciudad de manera subterránea: "es conveniente, a partir de lo que se puede constatar al momento, referirse a ellos como construcciones o estructuras subterráneas, ya sea que su uso estuviera destinado a depósitos, sótanos, cavas y/o pasadizos que las comunicaban"."Es necesario recordar que tanto esta Comisión como el Centro de Estudios Históricos se han expedido en numerosas oportunidades en los últimos 15 años acerca del valor patrimonial de dicho edificio tanto desde el punto de vista de sus valores tangibles (arquitectónicos) como intangibles (memoria oral), bregando por su mantenimiento y conservación", señalan y recuerdan que se dejó sin efecto los beneficios que se le habían brindado al dueño del terreno, Luis Alberto García Cullá, para construir allí un hotel.TAREAS RECOMENDADASPor otra parte, tal cual como lo hicieran en abril de 2016, afirman que "ante el estado actual del inmueble, cuyo proceso de 'conversión' en ruinas se vio acelerado por las obras realizadas para una supuesta 'adaptación' al proyecto de 'Hotel y Centro Comercial' que quedó inconcluso, se establecen como tareasel siguiente orden de prioridades:1. -Tomar las medidas de seguridad para garantizar la estabilidad de la construcción evitando cualquier accidente o siniestro que pueda afectar la integridad ciudadana.2. -Contar con un proyecto encuadrado en la Normativa local vigente para el caso particular que permita una evaluación general y concreta sobre los aspectos a preservar.3. -Definir una nueva normativa de actuación que establezca etapas y tiempos de ejecución que garanticen la concreción de las tareas necesarias para garantizar la ejecución de las obras y su finalización.4. -Emprender las tareas de restauración de la Recova (propiedad del Municipio desde 1980) en acuerdo con el propietario y realizar los refuerzos estructurales necesarios que garanticen su estabilidad (según informe técnico)".Un párrafo muy contundente es el siguiente: "habiéndose demostrado la impericia en el cuidado del inmueble patrimonial, tanto a la hora de ser intervenido como durante la paralización de la obra hasta la fecha; y a pesar de ser necesario un proyecto para evaluar la compatibilidad con el edificio existente, la Comisión establece una serie de lineamientos como aspectos a restaurar en la realización de cualquier tipo de intervención:1-: Considerando que es la única fachada histórica de tales dimensiones en el casco histórico de la ciudad, se establece la restauración total del sector localizado sobre 9 de julio y el sector de calle Belgrano que posee iguales características y reconstituye la esquina. Deberá devolverse su modulación respetando sus aventanamientos, ornamentaciones e ingresos principales.2-. Con respecto a la estructura metálica y su modulación, dado el estado actual de la misma su preservación estará sujeta a las características del proyecto presentado. Con respecto al cielorraso del salón (Ex- Mercería) se establece la restauración del mismo respetando sus características espaciales y tecnológicas.Se evaluará la conservación del sótano abovedado que se ubica sobre calle Belgrano (hacia el sur) el mismo quedará sujeto a una evaluación en función del proyecto que se presente.Se establece la restauración total respetando sus características espaciales y tecnológicas y realizando las tareas necesarias de refuerzos en el inmueble.Con respecto al punto 4, el de los sótanos, es el más relevante: de los tres que hay, proponen la preservación de uno solo, el más grande. Pero quieren saber cuál será el proyecto primero.