Atlético, por un fin de año feliz

En su último partido del año antes del receso veraniego, Atlético de Rafaela intentará despedirse con un triunfo ante su gente, que lo irá a ver hoy a las 20.00 contra Flandria, en uno de los encuentros de la 12° fecha del torneo de la B Nacional, y arbitraje de Diego Ceballos.

El equipo de Lucas Bovaglio lleva un invicto de deis partidos –tres triunfos y misma cantidad de empates-, viene de bajar a dos de las revelaciones del torneo con triunfos por 3-0 vs Juventud Unida de Gualeguaychú y de 3-1 a Agropecuario, en Carlos Casares, y está cumpliendo con creces el principal objetivo que se trazó para esta parte del año: no correr riesgos con el promedio y pelear bien arriba por uno de los dos ascensos que da la categoría.

Ante el crecimiento en lo futbolístico que mostró el equipo y el acompañamiento de resultados, el entrenador Lucas Bovaglio y su cuerpo técnico, decidieron repetir la formación que utilizó en sus últimas dos presentaciones.

La “Crema” formará con Ramiro Macagno, Lucas Blondel, Tomás Baroni, Stéfano Brundo y Nicolás Dematei; Lucas Pittinari, Emiliano Romero y Jorge Velázquez; Mauro Marconato; Mauro Albertengo y Gonzalo Klusener.

Mientras que el resto de los que concentran, uno quedará afuera del banco de relevos, son: el arquero Jorge Carranza; el defensor Franco Lazzaroni; los mediocampistas Lautaro Navas, Enzo Gaggi y Alexis Nicolás Castro; más los atacantes Darío Gandín, Maximiliano Casa y Manuel Bustos.



El rival. Flandria llega a Rafaela tras igualar 2-2 con el Deportivo Morón en Jáuregui. El “Canario” ocupa el puesto 23° en la tabla de posiciones y es uno de los seis equipos que estaría perdiendo la categoría si el torneo terminara hoy. El elenco de la dupla Orsi-Gómez necesita sumar puntos ya que se encuentra comprometido con su promedio. Hasta aquí, de los 7 que tiene, seis los consiguió de local y de visitantes apenas sumó uno (2-2 vs Aldosivi en Mar del Plata).

Su goleador es Sebastián Matos, con 3 goles, seguido por Diego Medina y Luciano Pons con dos cada uno. En lo que va del torneo, contó con dos penales a favor y tres en contra, sufriendo cuatro expulsiones en 10 presentaciones (quedó libre en la fecha 3).



El historial. Atlético y Flandria se enfrentaron sólo una vez y fue por Copa Argentina (mayo de 2015), por 32avos de final, en cancha de Sportivo Belgrano de San Francisco. El encuentro terminó igualado 1 a 1 (gol de Rodrigo Depetris a los 93m) y en la definición por penales la “Crema”, dirigida en aquel entonces por Astrada, se impuso por 4-3 con goles de Alexis Niz, Fede González, Pol Fernández y Nacho Pussetto.



La fecha. Viernes: Quilmes 0-0 Juv. Unida (G). Sábado: Aldosivi 0-0 Ind. Rivadavia. Hoy: 17.00 hs. Morón vs. Guillermo Brown, Boca Unidos vs. Agropecuario, Gimnasia (J) vs. San Martín (T), Los Andes vs. Chicago, 19.30 hs. (TV) Dálmine vs. Almagro, 20.00 hs. Atlético Rafaela vs. Flandria, 21.00 hs. Mitre vs. Brown (A). Lunes: 17 hs. Riestra vs. Santamarina, 21.05 (TV) Sarmiento vs. Instituto. Postergado: All Boys vs. Ferro. Libre: Estudiantes (SL)



Las posibles formaciones de los equipos:



Atlético de Rafaela: Ramiro Macagno, Lucas Blondel, Tomás Baroni, Stéfano Brundo y Nicolás Dematei; Lucas Pittinari, Emiliano Romero y Jorge Velázquez; Mauro Marconato; Mauro Albertengo y Gonzalo Klusener. DT: Lucas Bovaglio.



Flandria: Leonardo Griffo; Juan Cruz Randazzo, Claudio Pérez, Alejandro Cabral y Andrés Camacho; Mariano Puch, Mauro Ballone, Iván Ramírez, Diego Medina; Luciano Pons y Sebastián Matos. DT: Favio Orsi – Sergio Gómez.



Estadio: Nuevo Monumental.

Arbitro: Diego Ceballos.

Asistentes: Eduardo Lucero y Juan Del Fueyo.

Hora: 20.00

Radios: FM 91.3 / 95.3 / 97.9 / 100.1 / 104.3 / 96.5 / AM 1470