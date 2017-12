Para Macri, "Cristina tiene que rendir cuentas ante la justicia"

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El presidente Mauricio Macri consideró que su antecesora, Cristina Kirchner, "tiene que rendir cuentas frente a la Justicia" y "los jueces decidirán" sobre su situación, al tiempo que señaló que él, como titular del Poder Ejecutivo, no tiene que "meterse" en el asunto.El mandatario se expresó así durante una entrevista para la cadena CNN que fue grabada antes de que el juez federal Claudio Bonadio dictara la detención preventiva de la expresidenta y pidiera su desafuero como senadora nacional.En uno de los fragmentos del reportaje, que se transmitirá este domingo a las 22:00, Macri evaluó que Cristina Kirchner "tiene que rendir cuentas frente a la Justicia, tiene muchas denuncias, tiene que ir y dar las explicaciones y los jueces decidirán, el Presidente no tiene por qué meterse en eso".Además, el jefe de Estado contó que con anterioridad le han preguntado "si tenía un acuerdo de impunidad con la expresidenta" y declaró: "Deben estar repartiendo algún tipo de pastilla que les cae mal, porque si no pude ni siquiera ponerme de acuerdo en la transferencia de los atributos, cómo voy a tener un acuerdo de ese tipo".Poco después de la grabación de la entrevista se conoció la decisión de Bonadio de pedir el desafuero y la detención preventiva de la actual senadora en el marco de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la exmandataria por presunto encubrimiento de los iraníes acusados de volar la AMIA.Durante la entrevista al Presidente se le preguntó también si creía que Nisman (quien fue hallado muerto en enero de 2015 luego de su denuncia contra la expresidenta) había sido asesinado, y respondió: "La verdad que a esta altura, sí. La última pericia que tenemos dice eso".Otro de los fragmentos del reportaje a los que accedió NA el Presidente rechazó la posibilidad de que la economía argentina se esté encaminando hacia una nueva crisis y afirmó: "Siento que maduramos. Entendimos que teníamos que cambiar y el mundo nos está acompañando".Por otra parte, se refirió a la relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de las trabas para la exportación argentina de biodiésel y carne vacuna y señaló que su par norteamericano "tiene una visión" que él "no" comparte sobre las medidas proteccionistas.Macri recordó que a pesar de estar ahora en posiciones extremas y contrarias con los Estados Unidos, se trata de "uno de los países que más se abrió al comercio internacional" tradicionalmente", mientras "la Argentina estuvo aislada durante muchos años del mundo".DESAFUEROEl presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, afirmó que el interbloque de Cambiemos en la Cámara alta va a "analizar con absoluta responsabilidad y sin partidismo" el pedido de desafuero de la legisladora Cristina Kirchner, al tiempo que consideró que el jefe de la bancada peronista, Miguel Angel Pichetto, se "apresuró" al anticipar que votará en contra."Es un tema serio, grave. Tenemos que analizarlo con absoluta responsabilidad y no tenemos que hacer nada de partidismo, ni de algo que pueda tener cualquier posibilidad de ser acusados de persecución política y, por lo contrario, lo que tenemos que hacer es una actitud, una acción que sea absolutamente respetuosa y orientada a que se cumpla el funcionamiento de las instituciones", sostuvo el dirigente oficialista.