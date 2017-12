Entregaron premios del Concurso Cartel de la Paz

El pasado miércoles 6, se llevó a cabo en la “Casa del León”, - Alem 346-, el emotivo acto de premiación y entrega de certificados a los alumnos participantes del XXX Concurso Internacional “Cartel de la paz” 2017-2018, que este año se identifica con el Lema “El futuro de la paz”, pertenecientes a las Escuelas Nº 6393, “Pablo Pizzurno” y Nº 1342 “Amancay”, ambas de esta ciudad, quienes abordaron plásticamente el tema propuesto, relacionado con un valor fundamental a nivel global: la PAZ, imprescindible para el efectivo ejercicio de las libertades humanas. Resultaron luego evaluados por un destacado Jurado, integrado no sólo por Leones de nuestra institución, sino por los artistas Delia Sosa y Oscar Pautasso, en función de criterios de originalidad, expresión del tema y mérito artístico.El 1er. objetivo de la Asoc. Internacional de Clubes de Leones, que ha instituido este Concurso es “crear y fomentar un espíritu deentre los pueblos del mundo”, trabajando con quienes “son el futuro del mundo”: las jóvenes generaciones. En este concurso, que comenzó a realizarse desde el año 1988 participan por año alrededor de 375.000 niños, habiendo contabilizado hasta la fecha aproximadamente 5.500.000 alumnos correspondientes a unos 210 países y distintas áreas geográficas.El lema del Leonismo :“Nosotros servimos “ -siempre atentos los requerimientos de los más necesitados, para procurar mejorar su “calidad de vida”- constituye una alternativa para que todos los niños y jóvenes del planeta reflexionen acerca del sentido que el valor de la Paz representa, para resolver los conflictos políticos, económicos, étnicos o religiosos, sin desembocar en guerras devastadoras, por lo cual el “Cartel de la Paz” se convierte en un verdadero SERVICIO, útil para cambiar el curso la historia.Fueron merecedores del 1º premio los alumnos: Antonella Lacroix (Escuela Pablo Pizzurno) y Brenda Neiff (Escuela Amancay).1º mención: Cecilia Blanco (Esc. Pablo Pizzurno) y Ema Hollenstein (Esc. Amancay).2º mención: Andrés Mahmud (Esc. Pablo Pizzurno) y Santiago Pairone (Esc. Amancay).3ª mención: Morena Aragón (Esc. Pablo Pizzurno) y Alfredo Albrecht (Esc. Amancay).Cabe acotar que los carteles ganadores fueron enviados a la ciudad de Reconquista (Prov. de Santa Fe), sede de la Gobernación del Distrito O2 , donde se concentran todos los carteles ganadores de los otros clubes del Distrito, provenientes de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos , Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Allí se selecciona un trabajo ganador, que es enviado a Buenos Aires, donde compite con los galardonados en los otros distritos (5 en total). Quien obtenga el 1er. premio a nivel nacional, participa luego a nivel Internacional, donde se elegirá un ganador del 1er. premio y 23 ganadores del premio al mérito. El 1er. premio consiste de una suma en efectivo de U$S 5000 (o el equivalente en moneda nacional), y un viaje para el seleccionado y dos miembros de su familia, para asistir a la ceremonia de premiación el Día de los Leones, en la sede de las Naciones Unidas. Los 23 ganadores del premio al mérito recibirán c/u un certificado al mérito y un premio en efectivo de U$S 500.También se entregaron obsequios y diplomas de reconocimiento para las escuelas, representadas por su personal Directivo y Prof. de Educ. Plástica e integrantes del Jurado.