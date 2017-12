Ahora, los tres de visitantes

Este domingo volverá a tener acción la Liga Provincial Copa Santa Fe de basquet con la disputa de la sexta fecha. En cuanto a los elencos rafaelinos, en esta oportunidad los 3 jugarán de visitantes luego de que el jueves hayan sido locales, y todos lo harán a partir de las 20:30. Atlético de Rafaela, que suma dos victorias consecutivas luego de un flojo inicio, visitará a Unión San Guillermo por la Zona D, 9 de Julio, que suma 1 triunfo y 4 derrotas, irá hasta Reconquista para enfrentar al líder Platense Porvenir por la Zona B, mientras que Ben Hur, que tiene la misma campaña que el León, viajará hasta Villa Gobernador Gálvez para medirse frente al local Talleres. El organigrama de partidos es el siguiente:

Zona A: Temperley vs. Racing; Brown vs. Atlético Sastre y Argentino vs. Almagro. Interzonal: Atlético Carcarañá vs. Libertad VT (a las 20).

Zona B: Alma vs. El Tala; Atlético María Juana vs. Campaña y Platense vs. 9 de Julio. Interzonal: Cacu vs. Sportsmen.

Zona C: Trebolense vs. Central San Javier (en San Martín de Carlos Pellegrini), Talleres vs. Ben Hur y Sport vs. Ceci.

Zona D: Unión San Guillermo vs. Atlético de Rafaela; Adeo vs. Rivadavia Juniors y Almafuerte vs. Atlético San Jorge.



POSICIONES

Zona A: Brown de San Vicente 10 puntos, Atlético Sastre 9, Temperley 8, Atlético Carcarañá, Racing, Argentino y Almagro 7.

Zona B: Platense 10 puntos, El Tala 9, Campaña y Alma 8, Atlético María Juana, Cacu y 9 de Julio 6.

Zona C: Sport 10 puntos, Ceci 9, Libertad 7, Trebolense, Talleres, Ben Hur y Central San Javier 6.

Zona D: Sportsmen, Unión, Adeo y San Jorge 8; Rivadavia y Atlético de Rafaela 7; Almafuerte 6.