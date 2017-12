No habría "Bailando" el próximo lunes

Hace 1 hora

Empleados de Ideas del Sur no cobran desde hace cuatro meses y realizarían un paro. Técnicos, productores, maquilladores, vestuaristas y peinadores de ShowMatch plantearon que si no cobran el lunes, se postergaría la emisión del programa ya que el Grupo Indalo hace cuatro meses que no les paga.