Descanso dominical: Luis Castellano, sorprendido por la postura de Libertad

El Intendente Municipal de Rafaela, Luis Castellano, se mostró "sorprendido" por la decisión del Hipermercado Libertad de evaluar la posibilidad de iniciar una demanda judicial en contra del Estado rafaelino como así también de la Provincia de Santa Fe, para compensar las pérdidas económicas que tuvieron por la aplicación de la ley de "Descanso Dominical", que recientemente fuera declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación-

Así lo señaló el pasado jueves, en la conferencia de prensa realizada para dar a conocer las justificaciones del recambio de su gabinete.

"Me extraña y me sorprende porque Libertad fue parte del acuerdo en Rafaela. Libertad estuvo sentado con nosotros en el Consejo Consultivo evaluando esta posibilidad, 'a la rafaelina', de llevar adelante una ley", dijo el mandatario.

"Hay una Cámara de Supermercados, con la cual llevamos y analizamos esto y con la que estamos llevando adelante el proceso de las biobolsas, por ejemplo y con quien dialogamos también sobre como funcionar los domingos y los feriados", agregó.

"Seguramente, debe ser una orden que viene de arriba, porque Libertad es un grupo mucho más grande que Rafaela. Pero en la ciudad no lo comprendo, porque sería una contradicción, con lo que se charló públicamente un montón de veces. Me extraña salir de un consenso para meter una demanda legal", sentenció ante una consulta de LA OPINION.

Consultado sobre si mantendrían un nuevo diálogo con la firma, el Intendente manifestó que "nunca se cortó el diálogo" y adelantó que "en el Consejo Consultivo tendremos una reunión la semana que viene, seguramente el día lunes, en donde se va a charlar este tema".

Recordemos que el miércoles, Diego Sabat, Director de Legales y Asuntos Corporativos de Libertad SA, anunció que la firma de capitales franceses evalúa iniciar acciones legales en contra de la Provincia y de la Municipalidad por no haber permitido abrir las puertas -no solo del Hipermercado sino también del Paseo Comercial- los días domingos. Además señaló que el fallo de la Corte Suprema de Justicia era una "muy buena noticia" y que buscarán abrir los domingos lo más rápido posible. No aceptarían regresar al "pacto de caballeros" preexistente y abrir sólo medio día. Aseguran que generará nuevos puestos de trabajos.