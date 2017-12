“Voy a brindar para tratar de dejar a Atlético en Primera”

Se viene el fin de año y llegan días de brindis.afrontará mañana su último compromiso del 2017 y luego entrará en receso hasta los primeros días del mes de enero, donde comenzará a prepararse para encarar la segunda parte del torneo de la B Nacional en donde buscará quedarse con uno de los dos ascensos a la Superliga., vicepresidente 1º del club y uno de los principales dirigentes del fútbol de la “Crema” habló en Next TV de varios temas. Entre lo más relevante de la nota, Eguiazu dejó en claro que podrían ser los últimos meses de él en la institución., señaló.Habló de AFA, de cómo encontró el torneo de la B Nacional, de los equipos, de las Inferiores y de la importancia de cerrar el año con una victoria.En lo referido al plantel y posibles salidas señaló quey en relación a refuerzos:-Fue un año algo ambiguo. Deportivamente hablando, el primer semestre nos tocó vivir algo que lo imaginábamos pero no lo deseábamos, como fue el descenso. El segundo semestre comenzamos la reconstrucción, el intentar regresar a Primera División para lo cual es una tarea mucho más difícil de lo que se puedan imaginar. El descenso produce un desbande de jugadores, dificultades económicas, menores ingresos en la institución, y había que armar una nueva ingeniería y en base a eso empezamos a transitar este segundo semestre que dentro de todo termina bien.-Mal, y pensar lo que era la categoría en el año 2006, 2007 con dirigentes de la talla de Armando Pérez, Miadosqui, Mansur, la gente de Talleres, de Olimpo, la verdad que más allá de las instituciones que muchas se repetirán, no existe esa unión y confraternidad que había con los directivos. La veo mal, mucho clubes endeudados, se está nivelando para abajo y no para arriba, son sensaciones que uno tiene después de hablar con varios directivos.-No es sencillo, es un torneo nuevo, nos llevó algunas fechas, nos costó a todos pero hoy el plantel se está reacomodando un poquitito, hemos entendido que en esta categoría lo más importante es mantener el arco en cero y después salir a buscar el partido, me da la sensación que-Necesitamos ganar, más allá que le ganamos a Gualeguaychú de una manera clara, necesitamos ganar para volver a instalar una localía fuerte; hoy está haciendo una campaña de campeón de visitante, no de local, y es lo que esperábamos todos. Necesitamos volver a ganar para que todos nos vayamos contentos, cambian los ánimos rotundamente, a todo el mundo. A partir del domingo hay que pensar que nos quedan todas finales, estamos a 12 finales de poder lograr el objetivo, tenemos que tener ese merecido descanso, los jugadores irse con la cabeza limpia, saber que tienen que volver a pelear por un objetivo claro y pelear por eso.-Hoy está un poco mejor, más allá que el comparativo quizás sea un piso muy bajo. Se están renegociando algunos contratos, pasa que la niña bonita del fútbol ya no la tiene más AFA, que es la Superliga, y pasó a ser un estamento individual de lo que es AFA y es como que AFA se dedica a lo que es selección nacional, lo que es un gran trabajo, y las categorías de ascenso y estas categorías están sufriendo lo que fue ese ascenso masivo que hubo donde hay un desorden, equipos que no están preparados para intervenir en la categoría que juegan, y eso va a llevar una sangría bastante importante y prolongada.-Normal, el año pasado teníamos una dualidad. Los clubes que hoy componen la Superliga decían que no podíamos opinar demasiado para lo que venía porque ya estábamos descendidos, y cuando querías opinar en la mesa de la B Nacional te decían que éramos de Primera. Parecía que estábamos en un sector neutro, como también le ocurrió a otros equipos, pero es una relación normal. Nos estamos reincorporando a una categoría en la cual hace muchos años que no estábamos y la verdad que nos tienen mucho respeto. Deportivamente te miran con mucho respeto, saben quela gran mayoría de los clubes de la B Nacional están institucionalmente mal y económicamente peor, a veces cuando llegamos con algunos proyectos nos miran de una manera rara.La institución está consolidada desde el punto de vista deportivo, nos está faltando volver a ser parte de la Superliga.-Si tenemos un parámetro, creo que se cerraría. Es un muy buen año desde el punto de vista económico, no hemos tenido déficit. El 11, día posterior al último partido los jugadores se van cobrando el mes que les corresponde. Se han arreglado los premios con el plantel y tenemos todos los meses hasta que termine la temporada como para pagar los sueldos.-Con Lucas (Bovaglio) nos vamos a juntar después del último partido. En teoría no creo que haya rescisiones más allá que alguien se quiera ir. No hay nada planteado en relación a refuerzos, quedamos para juntarnos para ver si viene alguien y qué refuerzo,. Tenemos unos chicos que están en reserva o en el banco que tranquilamente pueden jugar en este plantel. En base a lo que charlemos con él y veamos cuales son los puestos que pretende reforzar, qué hay en el mercado, si es que hay algo interesante iremos detrás de eso. Sino el plantel tiene un buen número de jugadores para que nos representen y no dudo de la capacidad de ellos.-No llegó ningún ofrecimiento. Tenemos claro que el objetivo nuestro es no desmantelar el equipo y pelear por el ascenso, eso es condición número uno. No vamos a vender jugadores ahora, nadie vino con ningún planteo en particular pero los que llegaron hoy vinieron para terminar en junio, nadie me manifestó su intención de irse ni nada por el estilo. Está el caso de Alfredo Pussetto, por el que nos harían llegar una oferta concreta de Godoy Cruz en donde iban a comprar parte del pase, se analizará, pero hasta hoy no llegó nada.-Sin dudas que por la familia, la salud. Se nos está acercando el final de nuestra etapa dirigencial, cuando volví dije que lo hacía por dos años, me tocó volver en un momento no agradable, estábamos muy mal deportivamente, dije que volvía, que dábamos una mano pero con la condición que se sume gente con la intención de continuar. No sé si podré estar dando una mano o continuar uno más, pero se nos está acabando a nosotros nuestro periodo dirigencial, hay que darle paso a gente con sangre joven, nueva. Pero voy a brindar para tratar de dejar a Atlético en primera y si lo logro no tengo ningún tipo de duda que no sigo. Si logramos estar en primera me voy para otro lado (risas).