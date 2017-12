Respaldo a Cristina en la Marcha de la Resistencia

BUENOS AIRES, 9 (NA). - Luego de 26 horas, culminó ayer una nueva "Marcha de la Resistencia" en la Plaza de Mayo, con fuertes advertencias al Gobierno de Mauricio Macri y al juez Claudio Bonadio tras las ordenes de detención de la expresidenta Cristina Kirchner y exfuncionarios de su Gobierno. "Quiero decirle a Bonadio que los trabajadores, por nuestra historia, no tenemos miedo. Estamos envalentonados ¡Si quieren otro 17 de Octubre los trabajadores se los vamos a regalar! ¡Si él está convencido de que Cristina tiene que estar detenida, nosotros estamos más convencidos de que vamos a liberarla!", remarcó el líder de ATE Capital, Daniel Catalano, quien tuvo a cargo el discurso de cierre ante un grupo de Madres de Plaza de Mayo, entre ellas su presidenta, Hebe de Bonafini.

Hubo aplausos dedicados a la expresidenta Kirchner y silbidos dirigidos a Bonadio: "¡Cristina es del pueblo y no la toca nadie!", fue el canto que ganó la plaza, donde se improvisó una feria de artículos de militancia kirchnerista.

Frente a la Pirámide de Mayo, que amaneció vestida con guardapolvos blancos y ropa de trabajo, Catalano también señaló que los trabajadores y militantes tienen que "estar preparados para marchar a Ezeiza" y llamó a "ganar la calle, perder el miedo y trabajar para sacar de la cárcel a los presos políticos".

Bajo el lema "La falta de trabajo es un crimen que alguien debe pagar", la denominada "Marcha de la Resistencia" había comenzado este jueves con la participación de Bonafini y militantes de La Cámpora, ATE, Peronismo Militante y el Partido Solidario, entre otras organizaciones.

Las Marchas de la Resistencia iniciadas en plena dictadura militar habían sido suspendidas en 2005 por considerar que "el enemigo no estaba más en la Casa Rosada", aunque fueron reeditadas durante el primer día de Gobierno de Macri en 2015 "y puestas a disposición del pueblo", señaló Madres en un comunicado.



CRISTINA EN UNA MISA

Tras la orden de desafuero y detención en su contra, Cristina Kirchner participó ayer de una misa en la Iglesia de la Santa Cruz al cumplirse 40 años del secuestro de un grupo de Madres de Plaza de Mayo y otros militantes.

Con la proyección de un video documental de los cineastas María Cabrejas y Fernando Nogueira, la participación de la narradora Ana Maria Bovo y el acompañamiento musical de Paula Ferré y el grupo La Franela se realizó allí un homenaje a las madres fundadoras, las religiosas francesas y los militantes por los derechos humanos secuestrados.

El 8 de diciembre de 1977, al salir de una misa, un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada secuestró a dos de las madres, Mary Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga, la monja Alice Domon y seis personas más: hasta el 10 de diciembre de ese año se produjeron otros secuestros, entre ellos el de la fundadora de las Madres, Azucena Villaflor y la monja Leonie Duquet.

La Iglesia de la Santa Cruz fue declarada monumento nacional precisamente por un decreto de Cristina Kirchner en 2008 y allí descansan los restos de Ballestrino de Careaga y Ponce de Bianco y de la religiosa Duquet, identificados 28 años después de su desaparición por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

La actividad se realizó luego de la orden de desafuero y detención de Cristina Kirchner por el presunto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA y, además, a pocos días de que concluya el megajuicio de la megacausa ESMA, lugar donde las monjas estuvieron cautivas hasta luego ser desaparecidas, en el que se juzgó por primera vez a pilotos que participaron en "Vuelos de la muerte".

En ese grupo de la Santa Cruz se infiltró el represor Alfredo Astiz, uno de los exintegrantes del grupo de Tareas de la ESMA que fue condenado en 2011 a prisión perpetua por estos crímenes.

De acuerdo con testimonios de sobrevivientes ambas fueron detenidas ilegalmente en la ESMA y, por los reclamos de Francia, el jefe de la Armada y miembro de la Junta Militar, Emilio Massera, ordenó simular que habían sido secuestradas por la organización guerrillera Montoneros.