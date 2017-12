Car Show: hoy inicia su acción en el autódromo "Ciudad de Rafaela"

Ya no hay tiempo para las especulaciones, porque el inicio de la actividad en pista del Car Show Santafesino, dejará al cabo de esta primera jornada, conclusiones que deberán ser tenidas en cuenta de cara al "Premio Coronación".La competencia más importante de la temporada se volverá a desarrollar en el circuito "Ing. Juan R. Báscolo" del autódromo rafaelino, en el marco de una atractiva programación, que ofrecerá sus instancias definitorias mañana.Hoy se realizarán los entrenamientos, las clasificaciones y en el cierre de la tarde la primera final de la Fórmula 3 Santafesina 1.6 y la serie del Fiat 600 TS, una modalidad que se viene aplicando desde el inicio del calendario.Mañana, en la parte central del espectáculo que se disputará en el trazado de 3.050 metros de cuerda, el horario matutino estará reservado a las series (3 de Turismo Fiat Santafesino, 2 de TC 4000 SS y otras 2 de TS 1800), en tanto que luego del mediodía se llevarán a cabo las cinco finales.Vale la pena recordar que en esta última fecha de 2017 se definirán los cinco títulos. En algunos casos, los punteros llegarán a estas instancias con ventajas tranquilizadoras y en otros con diferencias muy apretadas.Además, el hecho que se otorgue puntaje y medio, por así determinarlo en su contenido el Reglamento Particular, habilita a luchar por el número 1 a pilotos que, en carreras habituales, no dispondrían de esa opción.Rafaela es un circuito muy especial. Y en ese sentido, es bueno que sirva de marco a definiciones que prometen ser apasionantes. La paridad mecánica es una de las características que distingue al Car Show y que se potencia en cada visita que realiza al emblemático trazado del Club Atlético.Está claro que la succión es un recurso muy importante para alcanzar una mayor velocidad en los sectores que permiten aplicar ese tipo de estrategia. Como en cualquier escenario, hay lugares claves, que pueden resultar definitorios. El ingreso a la horquilla, en la recta principal, es uno de ellos. Pero al mismo tiempo, esa frenada puede generar incidentes no deseados.También es complicada la entrada a la recta de la pedana, que por una cuestión inercial lleva los autos hacia la parte externa. Y finalmente, el tránsito por la última chicana debe aceptarse como la última opción clara para intentar el sobrepaso.Son apenas tres kilómetros y un puñado de metros de alta exigencia y que requieren de la máxima concentración. Aquellos que logren superar de manera correcta cada una de esas dificultades, seguramente estarán muy cerca de poder alcanzar el objetivo al que le apuntan en el cierre de la temporada 2017.