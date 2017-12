Amplían búsqueda del submarino "San Juan"

BUENOS AIRES, 9 (NA). - La búsqueda del "ARA San Juan" fue comparada ayer por el vocero de la Armada Argentina con "tratar de encontrar un cigarrillo en una cancha de fútbol", mientras que recordó que "el submarino está diseñado para no ser detectado".

Además, en conferencia de prensa, el capitán Enrique Balbi, confirmó este viernes por la mañana que el área de búsqueda del submarino desaparecido desde el 15 de noviembre pasado, se amplió hacia el norte del lugar en el que se detectó el último contacto con el navío y también donde se registró el evento compatible con una explosión.

"Por el momento no hay ninguna novedad", indicó Balbi, quien sostuvo que "el área fue barrida dos veces, en un 200 por ciento", y ahora el buque científico argentino "Víctor Angelescu" buscará en una zona situada al norte, en el marco de la trayectoria que tenía que hacer el submarino entre Ushuaia y Mar del Plata.

Balbi, para graficar lo complejo de la búsqueda, señaló que "es como tratar de encontrar un cigarrillo de seis centímetros en una cancha de fútbol de 100 metros por 40".

Al ser consultado por el momento en el que cese la ayuda internacional para buscarlo, el vocero dijo que "no hay una fecha prevista" para tomar esa decisión.

"Lo que si ocurre es que las naves salen de la zona de búsqueda para reaprovisionarse en puerto y luego regresan", explicó.

En tanto, informó que los rastrillajes de buques provistos con aparatos de tecnología subacqua se concentraron este jueves en determinar si tres "contactos" que habían sido detectados se correspondían con el submarino.

El "Yantar" ruso continuaba inspeccionando un objeto a 940 metros de profundidad, el aviso "ARA Malvinas Argentinas" iba a hacer lo propio con otro a 830, mientras que el "Atlantis" de Estados Unidos trabajará con un tercero a unos 830 metros.

Con el regreso a la zona de búsqueda a partir de este fin de semana del "Protector", el buque británico con base en las Islas Malvinas, serán ocho las embarcaciones que cumplen tareas en el área. Además del "Yantar", el "Atlantis", el "ARA Malvinas Argentinas", el "Protector" y el "Víctor Angelescu", se encontraban en el lugar, el chileno "Cabo de Hornos" y los de la Armada Argentina "La Argentina" y "El Austral".