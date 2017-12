Aumento de la Tasa

Sr. Director:El Concejo Municipal ha aprobado un aumento del 15% en la tasa municipal a aplicarse en enero 2018, con la alternativa abierta de aumentarla nuevamente en julio próximo, de acuerdo a la fórmula que han elegido para monitorear los costos de operación de la Municipalidad. Me animaría a pronosticar que a ninguno de los contribuyentes le van a aumentar los ingresos en 15% en enero, con lo cual los contribuyentes siempre terminamos transfiriendo ingresos al Estado por arriba de lo justificable.Un caso similar puede llegar a darse con los aumentos para la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) del 100%. Me tomé el trabajo de solicitar a la Municipalidad datos de ingresos y egresos afectados. Por lo que se me informa, hoy existe un leve superávit o equilibrio. Si el superávit es el que puedo calcular a través de los datos consignados, estamos hablando de alrededor de $ 1.000.000 anual. Por lo que no veo la justificación del aumento de 100%, teniendo en cuenta, además, que existen muchos blancos no ocupados, aún en horarios pico, como en calle Constitución, Belgrano, Sarmiento, etc.Por otra parte, si tenemos en cuenta el déficit de transporte público, una persona que no tiene forma de llegar a su trabajo si no es en automóvil, terminaría pagando más que el alquiler mensual de una cochera en la ciudad de Rosario, con la diferencia que su auto queda en la calle, expuesto a la inseguridad y otros riesgos.Por último, así como para el Día de la Madre se decidió liberar el estacionamiento para no "perjudicar a los comerciantes", cabe preguntarse si no habría que reformular la zona y los horarios, ya que no se ven mayores beneficios en el tránsito y sí muchos perjuicios que espantan a la gente, especialmente a la que viene de pueblos y ciudades cercanas.Espero que esta vez se tomen decisiones con más fundamentos racionales y menos negociación de voluntades.Lic. Lilián KoperRafaela