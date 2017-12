Mazzacane, como un rayo

Comenzó este viernes en el autódromo de La Plata la 15ª y última fecha de la temporada 2017 del Turismo Carretera. Gastón Mazzacane, un viejo conocido del Mouras, se quedó con el mejor tiempo de la primera tanda clasificatoria, estableciendo una diferencia poco habitual con sus perseguidores. El Rayo, protagonista del primer grupo que inició la clasificación, necesitó de apenas un giro para establecerse en lo más alto. Se colocó en la punta con un tiempo de 1m26s563, el mejor de la jornada. A 5/10 terminó Alan Ruggiero, que realizó un destacado trabajo con su Torino. Detrás culminó Mauricio Lambiris (Ford), quién al igual que Mazzacane cuenta con chances matemáticas para obtener la corona, aunque también debe ganar. Lionel Ugalde (Ford) y Julián Santero (Chevrolet) completaron el quinteto de punta, a 6 y 7/10 respectivamente. De los tres favoritos a luchar por la Copa de Oro, Facundo Ardusso (Torino) fue el más adelantado. El piloto de Las Parejas finalizó 8°, con una marca 8/10 más lenta que la hecha por Mazzacane.Luis José Di Palma (h) (Torino) terminó 10°, a menos de una décima de Ardusso. Quién no tuvo una clasificación favorable fue Agustín Canapino (Chevrolet). El piloto del Jet Racing se despistó en el inicio de su vuelta rápida, lo que generó que se modificara levemente la posición de su trompa, aunque afortunadamente para él no sufrió daño alguno. Por ello, luego pudo completar un giro veloz, que lo terminó colocando en la 23ª plaza, a casi 1s6 de la punta. Para hoy se prevé la caída de chaparrones, aunque por la mañana, y no en el horario de la última tanda clasificatoria (de 15:00 a 16:00).El que no tuvo un buen inicio de competencia fue el piloto rafaelino Nicolás González, que con el Torino finalizó en el puesto 37 de la primera tanda clasificatoria de un total de 39 pilotos que formaron parte del primer día de actividad en el circuito platense. Para este sábado, Nicolás, junto a su equipo, tratarán de mejorar la performance y recuperar algo de protagonismo.