¿"Pocholito" a los tiros en Frontera?

- "POCHOLITO". El menor no estaría cumpliendo lo prometido ante una jueza.

Fuente altamente calificada y residente en la ciudad de San Francisco, Córdoba, acaba de contactarse con la Redacción de LA OPINION online para dar a conocer lo que -presuntamente- habría sucedido anoche en determinados sectores de la ciudad de San Francisco, Frontera y la localidad de Josefina, precisamente en el barrio Acapulco.

Parte de lo escuchado en la comunicación telefónica, se destaca a continuación:

* "cerca de la hora 10 (22) de anoche, el 'Pocholito' y la novia (Nicol Ghigo) anduvieron a los tiros mientras se trasladaban en una moto Enduro de color negro (sería propiedad de la madre de la chica).

* "Los tiros se escucharon cerca de la casa de los Dávila, y también se habrían escuchado detonaciones en el barrio Acapulco, en la zona de los eucaliptos, y una se habría concretado cerca de la Comisaría de Frontera".

* "Policías de San Francisco llamaron a personal de la Comisaría de Miramar, y al arribar a la casa de la abuela del 'Pocholito' se asegura que el pibe no estaba allí, tal como lo decidió una jueza al otorgarle la libertad con la condición de que no puede ausentarse del domicilio de la abuela, si no es para un fin específico controlado judicialmente".

Periodísticamente se señala días atrás se había recepcionado información sobre que Alan Catriel Martínez no estaría cumpliendo lo prometido ante una magistrado, al momento de obtener la libertad tras pasar meses detenido en el Complejo Esperanza, de la ciudad de Córdoba.