Aprobaron aumentos para los minibuses y el estacionamiento

En la última sesión ordinaria con la conformación del viejo Concejo Municipal (el domingo asumen los electos el 22 de octubre último) fueron aprobados por unanimidad los proyectos para duplicar los montos de la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) y del Transporte Público de Pasajeros (TEP).

En el caso de la ZEC, se pasa de los 5 a 10 pesos la primera hora y luego 5 pesos cada fracción de media hora. "El objetivo es que la gente no deje mucho tiempo el auto estacionado", fundamentó el edil Jorge Muriel.

Respecto al TEP, el aumento es de 5 a 10 pesos el boleto general y de 3 a 6 pesos para jubilados y pensionados, pero los futuros aumentos serán a través de una fórmula polinómica (60% del personal, 15% combustible y 25% de reparaciones y repuestos) a "referéndum" del Concejo.

"Se trata de la actualización de los boletos de los minibuses que no se planteaba desde el 2014. Hay que cubrir los gastos reales del transporte público con un costo accesible para cada ciudadano", aclaró la concejal Evangelina Garrappa.

En ambos casos, ZEC y TEP, las ordenanzas necesitarán la promulgación del Ejecutivo y luego su implementación, con lo cual los aumentos empezarán a regir la semana que viene.

Otros de los proyectos aprobados para destacar fue la donación del terreno para la Biblioteca Popular José Manuel Estrada, que cumplió 80 años de vida el 15 de enero pasado, y por pedido del Obispado de Rafaela debe dejar el lugar de bulevar Yrigoyen 159, pegado a la Catedral San Rafael.

"Es una biblioteca emblemática de nuestra ciudad que todos la conocemos y los integrantes de la comisión (estuvieron presentes ayer en la sesión) vinieron para dar a conocer la situación y encontrar una solución. Ahora tendrán el lugar y luego viene el desafío institucional para la construcción del edificio", sostuvo el radical Germán Bottero, quien ayer terminó el mandato.

El terreno en cuestión tiene 337,39 m2 y está ubicado en la esquina de M. Gandhi y Saavedra en el barrio Pizzurno. "Para la conjunción de este proceso fue importante el trabajo de Mariana Nizzo (secretaria de Desarrollo Urbano, quien deja el cargo) y Jorgelina Bassano (también presente en la sala de sesiones) para aplicar la idea innovadora del nuevo derecho real de superficie del Código Civil. Ahora comienza el gran desafío de construcción del edificio", destacó Garrappa.

Uno de los momentos emotivos fue la donación de terrenos para el ensanche de varias calles en el sur de nuestra ciudad y de transformador de la EPE, para la urbanización de las concesiones 361 y 362. "Además de las calles existentes, está la apertura de una nueva con el nombre de Nano Cipolatti, quien fuera secretario general de la Asociación Bancaria en la década de los 90, con una trágica partida, pero estuvo en la comisión interna en la dictadura y luchó contra el proceso privatización del Banco Provincial (hoy Nuevo Banco de Santa Fe)", remarcó un emocionado Marcelo Lombardo.

Rompiendo con el reglamento interno del cuerpo legislativo, hizo uso de la palabra Jorge Romera (actual secretario general de la Bancaria), expresando que "era un hermano de la vida, tuvo militancia en el radicalismo pero respetado en todo el arco político, y Luis Telesco lo había propuesto para que sea candidato a concejal. Se nos fue en 1997 en un viaje a Rosario, defendiendo los puestos de trabajo para que no se privatizara el banco". Al lado del dirigente bancario estuvo la mujer de Otmar Cipolatti, María Vallone, quien agradeció a los presentes.

Otros proyectos aprobados: el reconocimiento al presidente del Conicet Alejandro Ceccatto, quien vendrá a Rafaela para firmar un convenio con la UNRAF; la colocación de la señalética de "prohibido estacionar" frente a a la escuela Melvin Jones en avenida Fanti 1021; el proyecto integral de playas de estacionamiento en la avenida Perón, ubicada en el PAER; la donación de terrenos para la prolongación de las calles Fader, Menchaca, Cacciolo, Beltramino, Oyoli y Actis, en los barrios Pizzurno y la Cañada; y la implementación del programa de orientación vocacional y profesional.