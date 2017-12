Cristina acusó a Macri de ser el "jefe de la orquesta"

BUENOS AIRES, 8 (NA). - Tras el pedido de prisión preventiva y desafuero ordenado en su contra por la Justicia, la senadora electa Cristina Kirchner acusó al presidente Mauricio Macri de ser el "director de la orquesta" dedicada a "perseguir a la oposición".En tanto, definió al juez Claudio Bonadio como quien "ejecuta la partitura judicial y aseguró que se trata de una causa "inventada", vinculada a un hecho de política exterior "no judiciable" y que, además, fue aprobado por ambas cámaras del Parlamento para lograr que los acusados pudieron prestar declaración indagatoria en Teherán. "Estas medidas degradan aún más a la Justicia Argentina y señalan al Gobierno y al presidente Macri como el máximo y verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición", fustigó.En una conferencia de prensa, Cristina Kirchner tildó de "disparate jurídico" la figura de "traición a la Patria" que se le imputa y que utilizó Bonadio para pedir su desafuero y la prisión preventiva del exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y de los dirigentes Luis D´Elia y Fernando Esteche."La figura de traición a la Patria sólo puede producirse en caso de que nuestro país este en guerra. Bonadio asimila dos atentados como el de la embajada de Israel y la AMIA a actos de guerra", cuestionó al encabezar el acto en el despacho principal del FpV en el tercer piso de la Cámara baja, que lució atípicamente atiborrado de periodistas y fotógrafos, así como de dirigentes kirchneristas (a los que se sumó un puñado de representantes de fuerzas de centroizquierda y izquierda)."Es una causa inventada sobre hechos que no existieron", enfatizó la expresidenta, que estuvo ladeada por el flamante jefe del bloque del FpV, Agustín Rossi, y por el presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja. Para demostrar que se trató, desde su punto de vista, de una maniobra pergeñada por el Poder Ejecutivo con la colaboración del magistrado, mencionó que cuando Zannini fue detenido "entre las 2:30 y las 3:00" de la madrugada "se desató en la red una actividad solamente imputable a los troll centers del Gobierno"."Esta orquestación política tiene responsables. Mauricio Macri es el director de la orquesta y en este caso Bonadio ejecuta la partitura judicial", disparó. A la hora de analizar las motivaciones de la resolución judicial, la exmandataria dijo que "está directamente vinculado" a su asunción como senadora, y por "el papel" que ella pueda desempeñar en ese cuerpo en tanto voz disidente y crítica."Se ha podido ver en la votación de la reforma previsional que han podido aprobarla cómodamente porque no había ninguna voz que dijera algo", remarcó, en un tiro por elevación al voto positivo que mayoritariamente le dio a esa reforma el bloque del PJ que comanda Miguel Pichetto. Y agregó que "no quieren" que se exprese su voz en el Senado porque desean que no haya un polo opositor que "denuncie cómo destruyen las conquistas del pueblo y los trabajadores"."No nos vamos a callar, nos nos vamos a asustar, no nos van a disciplinar frente al ajuste y al saqueo y tampoco nos vamos a dejar provocar. Vamos a defender en el Senado, en el Congreso y en todas partes a los millones de argentinos que están siendo castigados por un brutal ajuste económico", subrayó la exjefa de Estado, que hizo un llamado a una "reacción serena" frente a "este increíble desvarío judicial".Cristina Kirchner puntualizó que "durante dos años no hubo ningún intento de prisión preventiva en su contra", por lo que esta decisión en este momento particular, a 72 horas de iniciar su actividad como legisladora, sólo puede enmarcarse en un "intento de disciplinamiento"."Tal vez especulando con que (los senadores) perdonen la vida y no otorguen el desafuero. Casi como disciplinar y bajarle el precio a alguien que habla porque está amenazada con espada de Damocles sobre su cuello y si se porta mal le corta el cuello", reflexionó. Aclaró que esta avanzada judicial no sólo la afecta a ella sino también a "dirigentes sindicales, sociales y políticos" que expresan una mirada crítica contra el Gobierno, y a quienes buscan "asustar e intimidar".Por otra parte, calificó estos hechos como una "cortina de humo" para "tapar" el "fracaso de las políticas económicas" y las reformas de "precarización laboral y previsional". "Quieren provocar una reacción política que tal vez pudiera ser utilizada para reafirmar ese relato político de construcción de enemigos internos. Y también no quieren que nuestra voz esté en el Senado", concluyó.A la conferencia de prensa concurrieron dirigentes de todo el arco kirchnerista como Martín Sabbatella, Hugo Yasky, Gabriel Mariotto, Daniel Filmus, Axel Kicillof, Daniel Scioli, Fernando Espinoza y Andrés Larroque, quien también quedó procesado aunque sin prisión preventiva. También estuvo la esposa de D´Elía, la diputada provincial Alicia Sánchez; y los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), Verónica Magario (La Matanza), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas).Algunas presencias llamativas fueron las de Julián Domínguez, quien había tomado distancia del kirchnerismo, y las de dirigentes de otros espacios políticos como Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Itai Hagman (Patria Grande), Vilma Ripoll (MST).