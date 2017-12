Buscan reactivar servicios ferroviarios en Rafaela

Autoridades del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), la Sociedad Rural de Rafaela y del Municipio local se reunieron el miércoles último con representantes de la empresa Nuevo Central Argentino (NCA) para evaluar la posibilidad de ofrecer servicios de transporte de cargas al entramado de compañías locales teniendo en cuenta que sus trenes pasan por la ciudad pero prácticamente no efectúan ningún tipo de prestación.El encuentro, que se extendió algo más de una hora, fue solicitado por NCA a partir de la inquietud de la gremial empresaria ante el plan de desarrollo ferroviario impulsado por el Gobierno nacional y la posibilidad de reactivar o generar nuevos servicios en la estación local. El jefe de Transporte Multimodal, Luciano Mandril, y el gerente Comercial, José María Santos, visitaron la sede del CCIRR donde dialogaron con el titular de la entidad, Andrés Ferrero, el vicepresidente, Pablo Laorden, el presidente de la Sociedad Rural, Pedro Rostagno, el coordinador de la Comisión de Infraestructura del CCIRR, Gabriel Gentinetta y los secretarios municipales de Desarrollo Económico, Marcos Corach, y de Obras Públicas, Luis Ambort."La posibilidad de contar en nuestra ciudad con una estación de tren para carga y descarga de materiales (áridos), contenedores con productos, etc. es una cuestión fuertemente impulsada por el CCIRR en la búsqueda de optimizar los diferentes medios de transporte y bajar los costos de los mismos, ganando en competitividad", destacó la entidad en un resumen de prensa.Desde el CCIRR "se recordó que se viene trabajando el tema desde los encuentros con Belgrano Cargas y con autoridades de la Administración de Infraestructura Ferroviaria" a la vez que "se mencionaron las diferentes obras que cambian la fisonomía de la ciudad, tal como la Autopista 34 y su variante Rafaela (circunvalación), así como también, proyectos como el de creación de un Centro Logístico para el transporte de cargas". En este marco, los directivos de NCA explicaron la operatoria de la empresa que atraviesa la ciudad, pero que actualmente no le brinda servicios a la misma.La gremial empresaria consideró que "se puede volver a conectar la ciudad a través de trenes y por esa razón se están recabando datos para hacer el análisis y se justifique la inversión". Además, destacaron el potencial del núcleo empresario rafaelino con exportaciones a distintas partes del mundo, empresas alimenticias de las más grandes del país, y también, los volúmenes de material árido que demandan las empresas constructoras y el Municipio trayendo el mismo desde diferentes orígenes. En virtud de ello, se trabajó sobre un plano de Rafaela y se señalaron las redes ferroviarias actuales, algunas en desuso.El NCA tiene una concesión de 30 años, de los cuales le restan 5 para finalizar el contrato, aunque dispone de la opción de extenderlo por 10 años más. El recorrido de sus vías atraviesa las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán.En el marco del plan estratégico Rafaela 2020, el CCIRR expresó la voluntad de gestionar las inversiones que sean necesarias para activar lo que se ha parado. Desde el NCA se tomó positivamente esta postura aclarando que deben hacerse las ecuaciones necesarias entre distancias y volúmenes que ameriten no solo el paso del tren sino lo más interesante, la carga y descarga de materiales y contenedores.Como conclusión de la reunión, el CCIRR continuará trabajando y reuniendo datos sobre los volúmenes de transporte que maneja Rafaela y enviar los mismos a las autoridades del NCA. En tanto, desde la empresa ferroviaria solicitaron dicha información para hacer los análisis económicos pertinentes y presentar en un próximo encuentro, los resultados del mismo."El ferrocarril es un nervio motor de la logística en el interior del país, por esto la gremial empresaria requiere una estrategia proactiva urgente para no quedar afuera de las importantes inversiones que se están generando en este rubro en la Argentina", indicó el CCIRR.Del encuentro también participaron Benjamin Albrecht e Iván Acosta, director general y secretario técnico del CCIRR respectivamente.