Prisión preventiva a quien habría matado a su hermano

El hombre de 40 años llamado Martín Enrico, acusado de darle muerte a su hermano Ricardo Enrico, de 49 años, e intentar idéntico fin para su cuñada Luciana Tessaro, de 43, en un campo ubicado a 5 km de la planta urbana de San Antonio, quedó ayer en prisión preventiva en el marco de la investigación por el homicidio de su propio hermano y por la tentativa de homicidio de su cuñada.Así lo resolvió el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Alejandro Mognaschi, a raíz del pedido formulado por el fiscal Guillermo Loyola en una audiencia de medidas cautelares celebrada a las 9:30 de la mañana de ayer en la sala 1 de la Oficina de Gestión Judicial de Rafaela.Martín Enrico ya fue imputado por el fiscal Loyola el pasado miércoles. El funcionario de la Fiscalía Regional Rafaela le atribuyó la autoría del delito de "homicidio simple en concurso real con tentativa de homicidio simple".Los ilícitos que investiga Loyola ocurrieron en la madrugada del lunes de esta semana en un tambo ubicado en la zona rural de San Antonio, a unos 5 km de la planta urbana.Aproximadamente a las 4:15 de la madrugada, el imputado golpeó a su hermano y a su cuñada con un tacho de leche de los que se utilizan para las tareas de tambo, no siendo públicas aún las razones que motivaron tan brutal decisión.“El imputado actuó con conocimiento del peligro para la vida de las dos víctimas”, aseguró el fiscal Loyola.En relación al ataque a su hermano –identificado como Ricardo Alfredo Enrico–, el fiscal precisó que “lo golpeó en reiteradas oportunidades, provocándole heridas contuso cortantes en el cuero cabelludo y fracturas múltiples de cráneo, que finalmente le produjeron la muerte”, dijo.Por otra parte, acerca de la tentativa de homicidio de su cuñada –Luciana Gabriela Tessaro, de 43 años-, el fiscal indicó que “también la golpeó con el mismo tacho de leche, no obstante no pudo quitarle la vida por razones ajenas a su voluntad”.Se recuerda que el tacho de leche con manchas de sangre fue secuestrado en el establecimiento rural por orden del fiscal que investiga la causa.El fiscal aclaró luego de la audiencia de medidas cautelares que “si bien la mujer no murió, está en grave estado debido a lesiones que sufrió en su cráneo y distinto tipo de heridas en el cuero cabelludo, en el oído izquierdo, en el ojo derecho y en su tobillo derecho”.LA OPINION dialogó telefónicamente en la tarde de ayer con fuentes médicas para conocer el último parte médico de Luciana Tessaro. Las fuentes autorizadas dieron a conocer que Luciana seguía igual, "sin cambios", en estado reservado, en coma y con asistencia respiratoria mecánica en la Unidad de Terapia Intensiva.