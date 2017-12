Castellano justificó los cambios en su gabinete

El intendente, Luis Castellano, afirmó ayer que los cambios en el gabinete municipal responde a la "dinámica de cambios que van teniendo las demandas de la ciudad y los vecinos (sic)" al tiempo que despejó las dudas en torno a la actualidad de las cuentas del Municipio al sostener que "están bien" aunque admitió que "no sobra nada". De todos modos, garantizó el pago de los salarios y aguinaldos a los empleados municipales y la continuidad de las obras públicas que están en marcha.El titular del Departamento Ejecutivo convocó a la prensa muy temprano en su despacho para explicar la renovación parcial de su equipo de gobierno, aunque finalmente no dio demasiadas precisiones. "Las razones de esta renovación tienen que ver con la dinámica de cambios que van teniendo las demandas de la ciudad y los vecinos. Renovaciones que se dan como consecuencia de la mirada que uno va teniendo de esas demandas, y que tienen que ver con la manera de la mejor respuesta que podemos otorgar", dijo.La asunción de los nuevos secretarios, o el corrimiento de otros como el caso de Marcos Corach (deja la Secretaría de Desarrollo Económico para asumir como jefe de Gabinete), Eduardo López (se va de la Jefatura de Gabinete a Gobierno) o Delvis Bodoira (se despide de Gobierno para ocupar la Secretaría de Prevención en Seguridad), se realizará posiblemente el miércoles aunque no está confirmado cuándo se concretará esa foto con equipo nuevo.Después, Castellano indicó que la integración del gabinete muestra un "equilibrio entre varones y mujeres, lo cual es importante porque hay aportes diferentes lo que ayuda a la toma de decisiones". Asimismo, resaltó que "se incorporan jóvenes que vienen trabajando fuera y dentro del Municipio" y dijo que "hay gente que ha venido a trabajar a la función pública, lo que es valorable porque la actividad política no está en la cresta de la ola en la Argentina"."Es un momento adecuado, estamos en la mitad de la gestión, estamos terminando un año. Hemos hecho cambios en los lugares que había que hacerlos", explicó sobre el momento de la renovación del gabinete aunque no hizo mención a los resultados de las elecciones de este año donde los candidatos oficialistas al Concejo tuvieron un pobre desempeño en las urnas y quedaron muy lejos de la lista de Cambiemos."Vamos a encarar varias reformas para atender las cambiantes demandas de nuestra sociedad", expresó Castellano sobre los objetivos para el próximo año. Confirmó que la Subsecretaría de Movilidad Urbana "se va a disolver y quedará dividida, con los temas de transporte urbano en la órbita de la Secretaría de Servicios Públicos y todo lo que es tránsito dentro de Desarrollo Urbano".Castellano destacó la incorporación de Carlos Maina como secretario de Desarrollo Urbano, lo que se traduce en el desplazamiento de Mariana Nizzo, quien a partir de su confrontación con empresarios del sector inmobiliario quedó en un lugar de cierta debilidad. "Mariana quedará al frente de una Coordinación de Desarrollo Urbano y Arquitectura. Ha hecho un trabajo muy importante. Es valorable", remarcó el titular del DEM a modo de gesto. "El año que viene vamos a avanzar en la planificación de la ciudad 2031", anticipó sobre una de las tareas que tendrá Nizzo en su agenda.Ante la consulta de la prensa, también ratificó la continuidad de las subsecretarías de Salud, aunque por ahora no tiene jefe, y de Gestión y Participación con Julia Davicino al frente.Tras elogiar la labor desarrollada por Maina como gerente de Aguas Santafesinas Delegación Rafaela, calificó como "un gran desafío" lo que le espera a Bodoira como secretario de Prevención en Seguridad. Uno de sus objetivos será recomponer la relación entre Municipio y Provincia muy dañada por las diferencias entre el propio Castellano y el ministro Maximiliano Pullaro.Al respecto, Castellano está decidido a reunirse con el gobernador, Miguel Lifschitz, para evaluar el caso Pullaro y la seguridad para Rafaela, al tiempo que elípticamente deslizó que el controvertido ministro faltó a la verdad en su última visita a la ciudad cuando hizo referencia a que el Intendente de Rafaela le había pedido operativos policiales de alta visilibidad. "No es verdad", respondió cortante Castellano ante una consulta dejando sin margen a la posibilidad de recomponer el diálogo con Pullaro.ECONOMIAMUNICIPALPor último, Castellano dijo que las cuentas municipales están ordenadas "dentro de los parámetros normales de un país que vive un proceso de ajuste y de restricción". En este sentido, manifestó que "están garantizados el pago de los sueldos, de los aguinaldos y la continuidad de las obras que están en marcha". "No vamos a tener sobresaltos, pero es difícil encarar un proceso de obra y planificación por la incertidumbre. Las cuentas están bien, pero no sobra nada", reiteró mientras ratificó que "una de nuestras prioridades es la transparencia y el cuidado de los fondos públicos".