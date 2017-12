La repercusión de LA OPINION

Sobre la fuerte penetración que tiene el diario LA OPINION en la ciudad y la zona, no es ninguna novedad para nosotros, siendo de todos modos muy positivo y alentador recibir testimonios que de esa manera lo ratifican. De paso, con rebote en nuestros avisantes, quienes encuentran con sus publicidades los efectos buscados.Días atrás, Miguel Biderbost, conocido comerciante y especialista en electricidad de automotores cuyo negocio se encuentra instalado en la primera cuadra de calle Sarmiento, comentaba a un cronista de este Diario que durante el transcurso de la fiesta que realiza anualmente la empresa de turismo de Jacinto (Jachi) Eberhardt, fue el feliz ganador de un viaje a México para él y su esposa, sorteado esa noche entre otros muchos premios importantes.Al día siguiente todo salió publicado en este Diario, contando que "realmente me sorprendió la repercusión que tuvo", recibiendo muchos llamados telefónicos de amigos que lo felicitaban por la buena fortuna de la noche anterior. "Lo leí en LA OPINION... me decían, comprobando la importancia que tiene el Diario en la ciudad".Valía la pena contarlo, nos sirve de aliento, pero aún más que eso, les sirve a quienes confían en nosotros para divulgar sus actividades.