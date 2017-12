Presencias rafaelinas en el Seven Nacional

Este viernes y sábado se disputará la 34ª edición del Seven de la República, en la ciudad de Paraná. Sin mucho tiempo de preparación, pero con expectativas de hacer un buen torneo estará el seleccionado de Santa Fe que tendrá al rafaelino Leo Crosetti como uno de sus entrenadores, junto al santafesino Alejandro Capobianco, y a Pablo Villar como integrante del plantel, en representación del CRAR.El conjunto santafesino integrará la Zona 3 junto a los combinado de Rosario, Entre Ríos y Sur, este último conjunto con jugadores de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. El debut de la USR se producirá hoy, a las 11:40, frente a Rosario en el Plumazo, mientras que a las 17, en la Tortuguita, lo hará con Sur. Cerrará el primer día de competencia, a las 19:20, frente a Entre Ríos en el escenario principal de Estudiantes.El objetivo primario será pasar de ronda, y en caso contrario de no poder pelear en Copa de Oro, alcanzar la mejor performance posible. Recordemos que la actuación más destacada fue en 2015, con el subcampeonato. El campeón defensor es Cuyo, que el año pasado en la final venció a Buenos Aires.Este es el plantel de Santa Fe: Justo Ordano, Juan Arregui, Franco Radín, Patricio Fosco, Jorge Qüesta, Estanislao Bay, Alejandro Molina (CRAI); Gonzalo Galán, Dalmiro Borzone (Santa Fe RC); Ezequiel Benítez (Universitario), Martín Visuara (La Salle) y Pablo Villar (CRAR).Zona 1: Cuyo, Salta, Nordeste y Misiones. Zona 2: Bs. As., Mar del Plata, Lagos y Tierra del Fuego. Zona 3: Entrerriana, Santafesina, Rosario y Sur. Zona 4: Cordobesa, Tucumán, Sanjuanina y Santiagueña.Zona 5: Chubut, Formosa, Andina, San Luis y Uruguay. Zona 6: Oeste, Jujeña, Alto Valle, Austral y Paraguay., Zona 7: Bs. As., Salta y Santiagueña. Zona 8: Cordobesa, Alto Valle y Formosa. Zona 9: Tucumán, Entrerriana y Nordeste. Zona 10: Santafesina, Misiones y Andina.