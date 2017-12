Balance del Concejo 2017: se presentaron 330 proyectos

En la jornada de ayer, el Concejo Municipal presentó su Balance sobre el año legislativo correspondiente a este año, en lo que ya se convirtió en una tradición, luego de ser incorporado al Reglamento Interno como una obligación desde el año pasado (ya se hizo en 2015). Para esta ocasión, el propio Intendente Luis Castellano estuvo presente."Durante mi vida tuve la oportunidad de estar presente en lugares muy sensibles para la sociedad, sintiendo el dolor humano y sintiendo empatía al prójimo que tenía una necesidad. Durante 3 años, ustedes, mis pares, me dieron la enorme responsabilidad y gran orgullo de presidir el Cuerpo Legislativo. Durante mi gestión traté de ser lo más coherente posible con las conductas y formas con las que me manejé toda la vida, poniendo a la gente en primer lugar y pensando en sus prioridades. Tuve como absoluta prioridad cuidar el dinero de los rafaelinos, tratando de darle lo más correcta del Presupuesto del Concejo. Las cuentas están claras. El balance es positivo en esta Presidencia. Pudimos mejorar la imagen del Concejo, luego de escandalosos años y nos dañaron a todos institucionalmente", dijo Bonafede, en lo que seguramente fue una de sus últimas actividades en ese puesto y puso en valor el hecho de que se sesione fuera del recinto. "El tema de los agroquímicos es un tema que está pendiente. Lo tenemos que seguir trabajando, porque los rafaelinos nos están demandando que nos expidamos en este sentido", reconoció Bonafede.EL BALANCEEl oficialismo local presentó 82 proyectos (7 de ordenanzas -4 aprobadas-, 41 resoluciones -39 aprobadas- 20 declaraciones -todas aprobadas- 14 minutas de comunicación -12 aprobadas).El Frente Progresista Cívico y Social presentó 152 (22 ordenanzas -6 aprobadas-, 25 resoluciones, 4 declaraciones -todas aprobadas- 101 minutas de comunicación -83 aprobadas y 3 anuladas-).El PRO presentó 73 proyectos (10 ordenanzas -5 aprobadas-, 6 resoluciones -3 aprobadas-, 3 declaraciones -todas aprobadas- y 54 minutas de comunicación -51 aprobadas-).El Concejo Municipal en su conjunto -todos los bloques como autores- presentaron 23 proyectos: (2 ordenanzas, 17 resoluciones, 3 declaraciones. Solo no se aprobó una declaración, el resto se aprobó todo).La suma de estos proyectos presentados da un total de 330.El Ejecutivo elevó 42 ordenanzas y se aprobaron 30. Hubo proyectos de ordenanzas entre el PRO y FPCyS (2) y entre el PRO y PJ (1) que no se aprobaron.De todos los proyectos, el 31.60% fueron de Obras Públicas, el 11.32% reconocimientos - declaraciones; el 10.37% sobre tránsito, 9.43% sobre educación y cultura; 8.50% sobre salud y concientización, 6.60% sobre seguridad y otro porcentaje similar sobre de desarrollo social.Con respecto al Balance Económico, Bonafede indicó que "recibí este Concejo con algo más de 8.000 pesos. Al presidente que siga le van a quedar en caja, ya pagado todo -sueldos y aguinaldos a pagar-, 836.748 pesos. A eso hay que agregarle que con certificados médicos de por medio, este Concejo tiene 3 personas con licencia por enfermedad. Esto significó un ahorro de 74 meses de sueldo, es decir 1.317.940 pesos que se ahorró de pagar".