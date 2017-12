Enroques y sorpresas en el cambio de Gabinete local

En la tarde de ayer, se oficializaron los cambios en el Gabinete de la administración de Luis Castellano. Algunas fueron confirmaciones de lo que ya se venía manejando. Otras, en cambio, fueron sorpresas. También se presentaron enroques. Y hasta habrá un nombramiento en suspenso, que recién se concretará dentro de varios meses.La información oficial aportada ayer fue escueta. Incluso, no se ratificaron aquellos que continuaban en sus cargos, sino que simplemente se mencionaban las modificaciones que se concretaron. Advertía que "estas modificaciones responden a una concepción de trabajo y de gestión de gobierno dinámica, dispuesta a afrontar de manera adecuada las nuevas necesidades y desafíos que constantemente plantean Rafaela y su comunidad".Vale destacar que hoy, a las 8 de la mañana, en la Intendencia, Luis Castellano ofrecerá a los medios de comunicación mayores precisiones sobre estas modificaciones en su equipo de gobierno.Textualmente, se decía lo siguiente: "el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Rafaela informa las siguientes modificaciones en el equipo de gobierno que encabeza el intendente Luis Castellano:Marcos Corach.Eduardo López.Delvis Bodoira.Carlos Maina.Mariana Andereggen.: Leonardo Crosetti.Claudio Stepffer".De lo comunicado oficialmente se desprende un enroque entre los tres primeros cargos: Corach desplaza a López, que llega a reemplazar a Bodoira, quien irá a ocupar la Secretaría en Seguridad que estaba vacante desde 2013. Algo que había reclamado el Concejo Municipal a lo largo del presente año. Si bien la respuesta oficial había sido que debía haber "acciones coordinadas y no un nombre", quizás los últimos acontecimientos con el Ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro, haya obligado a poner un interlocutor para poder coordinar esas acciones.La primera sorpresa llega en Desarrollo Urbano: Mariana Nizzo, que había ocupado un cargo en el Gabinete de Castellano desde sus inicios, deja el mismo. Su reemplazo es una de las sorpresas: Carlos Maina, actualmente gerente local de Aguas Santafesinas Sociedad Anónima. Por lo que pudo averiguar LA OPINION, aún no se sabe quién ocupará ese cargo. Probablemente, surja del consenso entre el Intendente y el Gobernador, como lo fue el nombre de Maina.Otro enroque se da entre la Secretaría de Educación y la EESOPI Nº 3128 "25 de Mayo": es que Jerónimo Rubino deja el Gabinete para volver a la institución y su reemplazo será quien estuvo allí en estos dos años, Mariana Andereggen.Dos últimos nombres ya habían sido rumoreados en los últimos tiempos: Leonardo Crosetti y Claudio Steppfer.Por otra parte, LA OPINION pudo averiguar que Luis Kujawinski dejaría algunas obligaciones en el área de Prensa para ocuparse de la Secretaría Privada del Intendente.El parte agregaba que "en la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, que provisionalmente continúa a cargo de Marcos Corach, asumirá como titular Emiliana Hidalgo, a su regreso del curso de maestría en Cooperación Económica Internacional que está realizando en Beijing, (China)". Hidalgo partió a finales de agosto de este año y por un plazo de 10 meses. Es decir, asumiría en junio próximo.Si bien la información oficial no lo aporta, todo hace suponer que el resto de los funcionarios seguirán ocupando los mismos cargos en las Secretarías de Auditoría y Control de Gestión (Amalia Galanti), Cultura (María Josefa Sabelotti), Hacienda, Finanzas y Modernización (Marcela Basano), Obras Públicas (Luis Ambort), Servicios y Espacios Públicos (Daniel Ricotti) y en las Subsecretarías de Economía Social y Empleo (Mariana Allasia), Gestión y Participación (Julia Davicino) y Movilidad Urbana (Juan Porta).Recordemos que Desarrollo Social fue ocupada por Brenda Vimo tras la salida de José Luis Rossetto. La Subsecretaría de Salud quedaría vacante.