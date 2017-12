Realmente un clásico en nuestro Departamento

Como cada año, el senador Alcides Calvo y su equipo de trabajo -de Santa Fe y Rafaela- reúne a autoridades, instituciones y medios de comunicación social de todo el Departamento, una actividad que con participación creciente se reitera en el último mes del año, convirtiéndose en un cálido encuentro de camaradería que sirve para congratularse por los logros alcanzados y estrechar lazos en la lucha para lograr mejoras en la calidad de vida de todos los habitantes de esta zona.El encuentro, como es ya tradicional se desarrolló en las estupendas instalaciones que La Bancaria posee sobre la Ruta 70, y es por ello que la bienvenida fue aportada por el titular del gremio bancario, Jorge Romera quien puso de relieve su satisfacción "por tenerlos reunidos otra vez en nuestra casa", agradeció por haber elegido nuevamente ese sitio para esta especial reunión.Momentos más tarde se dirigió a los comensales el anfitrión, el senador Alcides Calvo, ideólogo de esta reunión que tiende puentes amistosos entre las distintas poblaciones del Departamento.El legislador provincial remarcó que "es una gran alegría el tenerlos nuevamente acá a los presidentes comunales, a los intendentes, concejales, diputados provinciales, al senador nacional, a los medios de comunicación, a todos los amigos, a todo mi equipo de trabajo de Santa Fe y de acá, un grupo humano muy joven pero con muchísimas ganas de trabajar".Puntualizó que "sencillamente agradecerles la presencia de todos. En este momento del año, queremos, con esta convocatoria devolverles lo mucho que nos dan en cada uno de los días que nos toca transitar como legislador provincial, trabajando en la Legislatura, tratando de enaltecer la representación que cada uno ha concedido en toda esta etapa."Estoy muy contento de que todos acudan a esta convocatoria, hay más de 300 personas, realmente estoy muy agradecido, no sólo por lo que uno es, sino por mi familia, por mi equipo".Remarcó que "aquí están prácticamente todos los presidentes comunales, hay representantes de las tres ciudades, concejales", destacó la presencia de Omar Perotti -senador nacional-; Roberto Mirabella -diputado provincial-, y exaltó la relación armoniosa entre representantes de distintos partidos políticos, señalando que "por encima de la política están las relaciones humanas, las personas, ida y vuelta, más allá de los pensamientos políticos".Destacó que "hay respeto, hay diálogo, y hay algo que es fundamental que es querer hacer por el bien de la localidad, por el bien del conjunto".Tras la bendición brindada por el padre Antonio Izquierdo fue compartida una estupenda cena.A los postres se entregó un diploma otorgado por el Senado y un obsequio del senador Alcides Calvo a los presidentes comunales que se alejan de la función, los reconocidos fueron Alejandro Biava -San Antonio-; Julio Daniel Córdoba. Humberto Primo-; Jorge Bossana -Saguier-, Emiliano Bocco -Presidente Roca-; Enrique Vittorini -Plaza Clucellas-; Adrián Sola -Tacural- y Gustavo Colombero - Angélica-.Con la presencia en el escenario fueron reconocidos algunos dirigentes que finalizan su mandato tras numerosos períodos al frente de su población, Omar Viotti -Colonia Mauá- quien estuvo en la comisión comunal a lo largo de cuatro décadas, Ricardo Giacosa quien presidió su comuna -Josefina-, pero también se desempeñó durante ocho años como diputado provincial y Mendrado Zenklusen quien por 17 períodos condujo la Comuna de Villa San José.Para agradecer hicieron uso de la palabra Ricardo Giacosa, quien puso énfasis en destacar la forma mancomunada en la que se trabaja en nuestro Departamento, remarcó que "pertenezco a una familia que ha estado casi cincuenta años en el poder, en distintos períodos, y que siempre hemos tenido un acompañamiento permanente con Alcides Calvo, con Omar Perotti, y tenemos la posibilidad de compartir momentos tan lindos, como lo es la causa del bien común".Destacó la tarea inquebrantable de "tratar de transformar a nuestro pueblo".Manifestó sentirse muy emocionado por el homenaje.Le continuó en el uso de la palabra Omar Viotti quien agradeció a los senadores por el acompañamiento en todos estos años y se permitió "hacer un solo pedido: a los presidentes comunales que seguirán en la gestión, que no pierda esto: la confraternidad de todas las Comunas del Departamento".Finalmente se dirigió a la concurrencia Mendrado Zenklusen, quien evocó los 34 años que estuvo al frente de la Comuna, "quiero agradecer al querido senador por todo lo que ha hecho, no solamente por Villa San José sino por todo el Departamento, al senador Omar Perotti, al diputado Roberto Mirabella, a todo el periodismo que tanto ha colaborado".Evocó su asunción en pleno Proceso -de Reorganización Nacional- señalando " no asumí para establecer un récord, para después renunciar y dedicarme a la campaña política y ahí si 17 elecciones, el pueblo nunca dijo lo contrario. Siempre traté de satisfacer las necesidades de mi pueblo".Tuvo un recuerdo para Américo Gariboldi (Meco), con quien asumieron el mismo día en 1983 y aunaron esfuerzos para lograr obras para Villa San José y Saguier -fundamentalmente la salida del aislamiento, por la mejora del servicio telefónico y finalmente la Ruta 67- lograda después de medio siglo de gestión.En el devenir de los recuerdos tuvo especial reconocimiento para su esposa, por haberlo acompañado, ella y su familia, en todo este proceso, fue convocada al escenario y le obsequió un ramo de flores, en un momento que se tornó significativo y muy emotivo.Cada encuentro cuenta con el concurso de artistas de la ciudad o la zona, este año, el responsable de la parte musical fue responsabilidad de Alejandro Bulacio y sus músicos, un rafaelino dueño de una voz privilegiada que fascinó a la audiencia.