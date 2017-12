El once para cerrar el año en casa

Lucas Bovaglio esperará al ensayo futbolístico para definir el equipo que enfrentará el próximo domingo, 20 hs., a Flandria, por la 12º fecha del torneo de la B Nacional. La previa del plantel de la “Crema” rumbo al último partido del año viene, hasta el momento, con mucha tranquilidad, optimismo y sin sobresaltos. Desde lo futbolístico su DT no tiene mucho para esconder, el equipo para enfrentar al “Canario” sale casi de memoria tras sus últimas dos actuaciones y al no tener suspendidos, todo hace suponer que repetirá el once titular por tercera vez consecutiva.

Ramiro Macagno, Lucas Blondel, Tomás Baroni, Stéfano Brundo, Nicolás Dematei, Lucas Pittinari, Emiliano Romero, Jorge Velázquez, Mauro Marconato, Mauro Albertengo y Gonzalo Klusener serán los once que salgan desde el minuto inicial a buscar un nuevo triunfo, para terminar el año lo más arriba posible en la tabla de posiciones.

Todo quedará develado en la mañana de hoy cuando el plantel profesional “albiceleste” vuelva a los trabajos y disponga del ensayo formal de fútbol, desde las 9 hs. en el estadio Monumental.



El rival. El Deportivo Flandria viene de igualar 2 a 2 ante el Deportivo Morón y tiene 7 puntos en la tabla de posiciones, ocupando el puesto 23º (de 25 equipos). El equipo conducido por Fabio Orsi y Sergio Gómez sumó la mayor cantidad de puntos jugando en Jáuregui, costándole más en cada salida en donde sólo consiguió un punto.

En su última presentación alistó a: Leonardo Griffo; Juan Cruz Randazzo, Claudio Pérez, Alejandro Cabral y Andrés Camacho; Mariano Puch, Mauro Ballone, Iván Ramírez, Diego Medina; Luciano Pons y Sebastián Matos.

Su goleador es Matos, con 3 goles, seguido por Medina y Pons con dos cada uno. En lo que va del torneo, contó con dos penales a favor y tres en contra, sufriendo cuatro expulsiones en 10 presentaciones (quedó libre en la fecha 3).



El programa de la fecha 12: Viernes 08/12: 20.05 (TV) Quilmes vs Juventud Unida (Gualeguaychú) (Pedro Argañaraz). Sábado 09/12: 17.00 Aldosivi vs Independiente Rivadavia (Nazareno Arasa). Domingo 10/12: 17.00 (TV) Los Andes vs Nueva Chicago (Pablo Echavarría), 17.00 Boca Unidos vs Agropecuario (Gastón Suárez), 17.00 Deportivo Morón vs Brown de Madryn (Gerardo Méndez Cedro), 17.00 Gimnasia de Jujuy vs San Martín de Tucumán (Ramiro López), 19.30 (TV) Villa Dálmine vs Almagro (Pablo Dóvalo), 20.00 Atlético de Rafaela vs Flandria (Diego Ceballos), 21.00 Mitre (Santiago del Estero) vs Brown de Adrogué (Sebastián Ranciglio). Lunes 11/12: 17.00 Deportivo Riestra vs Santamarina (Julio Barraza), 21.05 (TV) Sarmiento vs Instituto (Lucas Comesaña). Postergado: All Boys vs Ferro.