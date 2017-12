La cultura del encuentro destacó Omar Perotti

El senador nacional Omar Perotti mostró su complacencia por "encontrarse en esta fiesta de fin de año, a la que Alcides, afortunadamente nos ha acostumbrado y poder ver gente amiga, compañeros de lucha, de cada localidad mejor, el departamento Castellanos cada día mejor y poder mostrarle a la Provincia, lo mejor para ella y para nuestro país, y esto suena a palabras que quedan bien cuando se habla de la convivencia política, cuando se habla de diálogo, cuando se predica y muchos hablan de la política del encuentro, de la cultura del encuentro, lo que todos estos años uno ha podido vivir en la relación que se ha generado entre el senador y cada uno de los presidentes comunales y sus familias, es realmente esto, un nivel de convivencia, no es de ocasión, no es porque uno acá lo diga, no existe en otro Departamento de la Provincia, y cuando recién escuchábamos a estos tres luchadores incansables de cada una de sus comunidades, el momento tan duro que les ha tocado, o buenos y malos, pero siempre ese compromiso es lo que contagia a todos y es lo que ha ido contagiando a los jóvenes que se han ido sumando en su responsabilidad en cada localidad, y también se ha ido sumando en esta convivencia, y en esta cultura que es muy nuestra, somos muy duros con los problemas, pero no con las personas."Ahí se construye una cultura del encuentro, porque detrás de cada uno está el mismo anhelo, que cada uno de nuestros pueblos esté mejor".Invitó finalmente, a "que sigamos de esta manera luchando por lo mejor de cada uno por sus pueblos, lo mejor para nuestra querida provincia de Santa Fe".Concluyó expresando buenos deseos para el próximo año.