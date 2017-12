Ajedrez: gran dominio de CECR

Se desarrolló la octava edición del calendario de la Federación Rafaelina de ajedrez en la ciudad de Esperanza. Su desarrollo fue bajo sistema suizo, a cinco rondas. Una nutrida delegación del CECR y Grau se hizo presente encabezada por Romina Williner, en tanto varios padres de los alumnos acompañaron a sus hijos.El listado de ajedrecistas fue el siguiente: Abriatta Andrés, Fioramonti Franco, Solís Lázaro, Santillán Victoria, Forni Franca, Gudiño Gastón, Aimino Octavio, Saavedra Matías, Gudiño Elías, Lysiak Octavio, Abriatta Juan, Saucedo Dylan, Hevia Gerónimo, Hilgert Gonzalo, Hernández Daniel, Hevia Lautaro, Forni Cristian y Aimino Matías.Destacada labor tuvieron la mayoría de los representantes del Centro Empleados de Comercio. En la categoría Sub 8 se consagró campeón Fioramonte Franco (CECR), del tercero al séptimo puesto se ubicaron Solís Lázaro (CECR), Santillán Victoria (CECR), Abriata Andrés (CECR), Forni Franca (Grau) y Aimino Octavio.En la categoría Sub 10 obtuvo el campeonato invicto Abriata Juan (CECR), en tanto Gudiño Elías ocupó el sexto lugar.En la categoría Sub 12 consiguió el campeonato invicto Gerónimo Hevia (CECR) producto de cinco victorias. En la Sub 14 Gonzalo Hilgert (CECR) también fue campeón invicto, en tanto que en la sub 16 Lautaro Hevia (CECR) obtuvo de igual modo el título. En tanto, Cristian Forni (Grau) fue subcampeón en categoría libre, y además Victoria Santillán fue la mejor dama Sub 8.Nuevamente, en otro torneo de la Federación hubo un dominio absoluto por parte de los ajedrecistas del CECR que se consagraron campeones en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16.Esta labor constituye un justo premio a la tarea que vienen realizando conjuntamente jugadores, profesores y dirigentes. Es muy importante el esfuerzo que realiza esta escuela, que con su presencia difunde el ajedrez rafaelino con desempeños distinguidos, teniendo como emblema desarrollar el ajedrez como una herramienta formativa y educativa, con un fuerte contenido social, logrando así la inclusión del individuo. ​