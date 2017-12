Unión, obligado a ganar

Este jueves se disputará la 17° fecha -penúltima- del torneo Federal A, Zona 3. En esta jornada, Unión de Sunchales será local ante Defensores de Pronunciamiento con el objetivo de lograr un triunfo que le permita mantener aspiraciones de luchar por la clasificación. El encuentro comenzará a las 21 con el arbitraje de Carlos Boxler (Casilda).

El Bicho Verde viene de igualar 2 a 2 en Las Parejas, en su mejor pasaje del torneo pero que debido al flojo inicio lo tiene con pocas probabilidades de meterse en la siguiente fase dentro de los que pelearán el título (avanzan los 4 primeros). El DEPRO tiene 21 puntos, uno más que el Bicho Verde, y también se jugará sus últimas cartas.



LIBERTAD EN CONCEPCION

En tanto, Libertad de Sunchales buscará continuar la recuperación en Concepción del Uruguay. Desde las 21.15 visitará a Gimnasia y Esgrima, con el contralor de Sebastián Mastrángelo (Rosario).

El elenco de Carlos Trullet viene de cortar la racha negativa con la victoria ante Defensores de Villa Ramallo y pretende sumar para ir terminando con un mejor puntaje la primera fase.



LOS DEMAS PARTIDOS

A las 20.30, Atlético Paraná vs. Central Córdoba de Santiago del Estero, Nazareno Arasa (Rosario); a las 21 Sp. Belgrano de San Francisco vs. Defensores de Villa Ramallo, Sebastián Ranciglio (Casilda) y Douglas Haig de Pergamino vs. Sportivo Las Parejas, Sergio Testa (Bahía Blanca).

Posiciones: Central Córdoba 32 puntos; Sp. Belgrano 26; Defensores y Douglas Haig 24; Gimnasia y DEPRO 21; Unión 20; Sp. Las Parejas 19; Libertad 14 y Atlético Paraná 12.