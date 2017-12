"Quiero terminar el año con un buen resultado"

Nicolás González, en diálogo con LA OPINION, expresó que "el objetivo para el fin de semana es tratar de terminar el año con un buen resultado, para darles una alegría a toda la gente que me vino apoyando durante una temporada en la que, con muchísimo esfuerzo, pude estar en todas las carreras".

"Hoy, estar en la categoría más importante del país y ser uno de los 40 que van a correr el fin de semana en La Plata, no es un dato menor, por lo que representa, especialmente para nosotros, que somos un equipo del interior; en lo personal quiero agradecer a cada uno de los integrantes del A&P Competición y a los sponsors, que son incondicionales", agregó Nico.

Reconoció que "en un escenario como el de La Plata, será importante clasificar bien, porque en carrera no es sencillo poder avanzar; en mi caso, trataré de ser prolijo y cerrar el año con balance positivo".

Finalmente, consideró que "Ardusso (Facundo) y Canapino (Agustín) son los favoritos al título, pero no quiero descartar a Josito (Di Palma), que ganó la carrera anterior de manera contundente; si no ocurre algo extraño como la temporada anterior, el campeón será uno de ellos tres".