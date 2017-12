Macri defendió la reforma previsional

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El presidente Mauricio Macri salió ayer a defender la reforma previsional impulsada por su Gobierno, al sostener que con esa iniciativa los jubilados podrán "ajustar sus ingresos por arriba de la inflación". El jefe de Estado salió así a defender la iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, en medio de la avanzada opositora en la Cámara de Diputados para realizar cambios al proyecto, lo que obligaría su regreso a la Cámara alta.El peronismo en Diputados, aunque se encuentra fragmentado, no quiere aprobar la iniciativa tal cual llegó desde el Senado, para no afrontar el costo político de ajustarle los haberes a unos 17,4 millones de jubilados, pensionados y niños y adolescentes beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).Macri dijo que con la fórmula actual de ajuste de jubilaciones, el sector pasivo ha visto "disminuidos sus ingresos" y enfatizó que con el nuevo cálculo "los jubilados van ajustar sus ingresos por arriba de la inflación".El mandatario se expresó de este modo en declaraciones formuladas en la provincia de Entre Ríos donde encabezó un acto tras la recorrida de obras de hábitat, junto al gobernador local, Gustavo Bordet; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y el senador por Cambiemos Alfredo D´Angelis. Macri aseguró, además, que la iniciativa previsional encarna una "previsibilidad" que le garantizará a los jubilados "más allá que estamos comprometidos a bajar la inflación mientras ese proceso avance" que "ellos no se verán perjudicados por la inflación, y si los salarios mejoran como esperamos van a ver mejorar sus ingresos".Al defender la reforma, el jefe de Estado aseguró que la fórmula vigente le hizo "perder" al sector pasivo "frente a la inflación", y garantizó que desde el gobierno están "comprometidos a bajar los impuestos". Además, sostuvo que "si vamos a bajar los impuestos con la fórmula actual, los jubilados verían disminuir sus ingresos", y explicó que se está "buscando una fórmula que garantice en los próximos 20 años -que esperamos que la inflación sea de un dígito hacia 2019-, los jubilados vean ajustar sus ingresos por arriba de esa inflación".