Miralo vos!!!

Estoy plenamente convencido que, el deporte en general está cambiando a pasos agigantados en el presente y, aún más en un futuro no tan lejano, donde el interés del hombre por practicarlo acumula diferentes percepciones y múltiples facetas, porque antes se miraba más de lo que la gente practicaba, porque el segmento actual de edades haciendo actividades físicas, por así nombrarlo, es exageradamente más amplio en estos tiempos y llegaremos en pocos años a comprobar cuán grande puede llegar a ser.Los deportes, y esto es una percepción personal, van a cambiar, se va a denotar más un espectáculo como show que un simple cotejo de lo que fuere. Las reglas van a tener su cambio también, los deportes lograrán implementar tecnología, cada vez más y lo veo lógico.Si la realidad actual encuentra avances lo justo debería ser ir caminando juntos y evolucionar porque, de lo contrario estaríamos involucionando. Sigo insistiendo, es netamente un carácter de presunción, mi mente piensa mientras escribo y me dice continuamente es una percepción.Por ejemplo, desde los comienzos del gimnasio de pesas, siempre se trabajó de la misma manera, podías ver diferentes moldes de planificaciones, nada más. Hoy, abunda la variedad. Hasta hace poco trataba de crear y detallar mi teoría inculcando mi modelo sin valorar la mentalidad actual. Construía conceptos sobre conocimientos y no me permitía ver el cambio generacional.Mi generación fue clásica: familia, hogar, casa, estudio, profesión, ¿vocación?, valores, ética, moral, honestidad. Luego la vida es una batidora y de la nada crea cualquier cosa, pero así eran las cosas, lo que decía papá era palabra santa, porque aparte papá sabía todo, y si papá decía que las vacas vuelan es porque las vio y listo, se acabó el asunto. Por el contrario, hoy un niño sabe que su padre no sabe, ¿y su abuelo? Ese que sabía todo, el niño sabe que el abuelo no sabe. ¿Con la palabra celular resumo el concepto?Estamos en presencia de grandes cambios, políticos…, ideológicos, culturales, religiosos, el sexo mismo cambia, la mentalidad es más amplia, los sistemas deben cambiar o autocorregirse, y cómo no van a cambiar los deportes. Cito un ejemplo: hoy se le tiene más valor al tiempo. No podés estar dos horas entrenando si podés entrenar en 45 minutos o menos. Por eso deseo aprender de las nuevas generaciones porque tienen más facilidades, porque ejecutan multitareas, porque pueden expandir mucho sus conocimientos, porque solo tenemos que verlos y dejarlos que sean creativos, que disfruten. El deporte es, de alguna manera diversión…, el placer de disfrutar y divertirse con lo que a uno lo llena, lo estimula. La competencia es otra cosa, pero también debemos tomarla con mayor simplicidad para hacerla más divertida y no tan complicada y dolorosa; para esos golpes está la vida. Solo puedo decirles a esta nueva generación que no se debe vivir del pasado, ustedes son el presente, del pasado uno lo debe repasar para ver si también puede ser el futuro, pero esa parte de la historia es de ustedes; por lo pronto, quiero verlos en acción y aprender.Si les gusta levantar pesas o verse mejor, conozco algunos truquitos. Hasta la próxima.