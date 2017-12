Robaron cámaras de video en un domicilio

Un reconocido periodista de esta ciudad, en momentos en que se encontraba en su domicilio con su familia en la tarde de ayer, fue víctima de un temerario amigo de lo ajeno, que se alzó con dos cámaras de filmación de video, tras trasponer la entrada, cruzar un patio interno e ingresar a la vivienda que se encuentra en el sector trasero de la propiedad. Todo a plena luz del día, a las 16:15.

La vivienda ubicada en calle Dante Alighieri al 400 cuenta con un sólo acceso -un portón de madera- que en esos momentos había quedado sin llave. Alcides C. estaba en su casa con su esposa y esto no disuadió a un individuo aún desconocido para que ingresara a la morada por una ventana, tomara de su estudio de trabajo dos cámaras de video en desuso -con tecnología antigua-, descartando la más vieja en el patio y llevándose la otra, más nueva.

Nada más se supo hasta que horas después, una vecina de calle José Hernández al 800, en barrio 9 de Julio, alertara a la policía por la presencia de personas en actitud sospechosa.

Según recabó este Diario de fuentes ligadas a la investigación, la policía de la Comisaría 2ª y personal de la Brigada Motorizada llegaron a esa vivienda juliense y practicaron una requisa en la misma. En el procedimiento no pudieron hallar personas, pero sí un maletín -o bolso- conteniendo una cámara filmadora, que fue secuestrado a los fines pertinentes.

Al hacerse público el hecho, el periodista damnificado, Alcides C. comprobó el faltante del elemento de trabajo, siendo una cámara filmadora marca Sony en desuso.

Al caer la tarde de la víspera, la víctima de este robo, ya había reconocido el elemento como propio y retirado el mismo en sede de la Comisaría 2ª.



MUERTE NATURAL

En la víspera se tuvo conocimiento, de que en jurisdicción de la Subcomisaría 16ª de Susana, fue hallado en su domicilio producto de muerte natural, quien en vida fuera llamado Carlos Ygnacio Shonfeld de 73 años.



TRES DETENIDOS

EN PROCEDIMIENTOS

Tres personas -una con pedido de captura vigente-, fueron detenidas por la policía, en operativos realizados en Rafaela y Frontera.

* Respecto de lo ocurrido en Rafaela, personal de la Comisaría 2ª, con colaboración del Comando Radioeléctrico y la Brigada Motorizada realizaron un operativo de saturación en el barrio 9 de Julio identificando 30 personas y trasladando 5 individuos en calidad de demorados.

En ese marco se procedió a la detención de Marcelo Federico A. de 31 años, que tenía vigente pedido de captura a requerimiento del Juzgado de Ejecución Penal de Santa Fe. Asimismo, se procedió a la aprehensión de Alexis Naim F. de 19 años quien previamente agredió con un palo a otro individuo de 26, incautándose el elemento utilizado para tal fin.

* Por otra parte, en relación a un hecho ilícito que es investigado, personal de la Comisaría 6ª de Frontera, juntamente al GAT de esta Unidad Regional y la Brigada de Investigaciones de San Francisco, con mandato legal de la jueza Cristina Fortunato, realizaron un allanamiento en calle Iturraspe 16 de Estación Frontera y concretaron la detención de un individuo de 22 años, llamado Enzo Ezequiel L., quien posteriormente fue entregado a la Brigada de Investigaciones de San Francisco.



INCENDIO EN ATALIVA

Siendo las 20:30 de la víspera, la Policía tomó conocimiento de un incendio en zona rural de Ataliva, y constituidos en un campo ubicado al oeste de la planta urbana, se constató que el mismo se estaba produciendo en un campo sembrado con trigo y se originó debido al escape de aceite caliente de una máquina cosechadora, según fue informado. Se solicitó la presencia de Bomberos Voluntarios de Sunchales para sofocar las llamas.