En la mañana de ayer, el intendente, Luis Castellano se reunió con los mejores promedios de las escuelas secundarias de la ciudad y al encabezar un acto de reconocimiento por su desempeño académico declaró: "para nosotros, ustedes son un orgullo".El encuentro se llevó a cabo en el corredor principal del Complejo Cultural del Viejo Mercado y contó con la presencia del secretario de Educación de la Municipalidad, Jerónimo Rubino y del presidente del Concejo Municipal de Rafaela, Silvio Bonafede.Los estudiantes destacados asistieron junto a familiares y docentes, quienes participaron de una ronda de diálogo con los funcionarios sobre temas vinculados a la problemática de la educación y de la juventud en la ciudad.Además, cada uno de los distinguidos hizo referencia a la carrera terciaria o universitaria que comenzará a cursar a partir del próximo año, y a las razones del lugar elegido para continuar los estudios. Cabe destacar que la mayoría de ellos manifestó su intención de seguir en la ciudad.Finalmente, los estudiantes distinguidos recibieron un presente y tuvieron la oportunidad de asesorarse sobre el programa de becas universitarias, cuya inscripción para el año 2018 se encuentra abierta hasta el próximo 15 de diciembre.Para el secretario de Educación, Jerónimo Rubino, "siempre es una alegría mantener este tipo de encuentros". Y destacó la importancia de dar a conocer las cosas buenas. "A veces las escuelas son noticia por cosas que no queremos que sucedan, y no por todo lo bueno, que representa la enorme mayoría de las cosas que suceden en una escuela".Por su parte, el intendente Luis Castellano los definió como un "orgullo para la ciudad" y agregó que su ejemplo tiene mucho valor para los tiempos que corren. "Estamos en un momento donde cada uno mira lo suyo, donde es difícil encontrar miradas en conjunto. Y que ustedes se hayan podido esforzar y tener buenas notas, para nosotros es muy importante como ciudad", expresó.También hizo hincapié en la necesidad de dar a conocer los aspectos positivos que día a día aportan nuestras escuelas. "Es importante mostrar las cosas buenas. Y las cosas buenas están dadas por quienes se esfuerzan. Hay valores que tenemos que rescatar como comunidad. Y el valor del estudio es uno de ellos. Saber que las cosas no se consiguen de un momento para el otro. Lo positivo es que sepamos que a los objetivos se va llegando de a poco, y paso a paso. Hoy ustedes están dando un paso enorme".Finalmente, Castellano exhortó a las familias a seguir colaborando con los estudiantes, apoyándolos en las etapas que vendrán. "Nada se da sin un entorno que acompañe. La familia es nuestro entorno inmediato y, si ustedes están hoy aquí es porque seguramente han tenido ese acompañamiento familiar".