En Alberdi, convicción y entusiasmo

Atlético de Rafaela no tuvo descanso tras el gran triunfo que consiguió el pasado domingo en Carlos Casares. El lunes comenzó la semana con algunos trabajos regenerativos, se permitió festejar el gran triunfo sólo algunas horas y ya piensa en el cierre del año. La “Crema” transita sus últimas prácticas del 2017, de cara al cotejo del próximo domingo a las 20 hs. vs Flandria (arbitraje de Diego Ceballos), con un ánimo extraordinario luego de lograr la quinta victoria en el torneo de la B Nacional y alcanzar los 19 puntos de tabla.

“Sabíamos que este partido para nosotros iba a ser bisagra y creo que de la manera en que logramos la victoria y con los tres puntos que nos trajimos nos colocamos muy bien, tanto mentalmente como posicionalmente en el torneo”, analizó Stéfano Brundo, el defensor central que atraviesa por un gran momento en el equipo de Lucas Bovaglio y que incluso el domingo, en el 3-1 anotó su primer gol en Atlético, abriendo el camino a la victoria. “El gol vino de una jugada preparada que hace de comienzo de temporada venimos ensayando, salió un lindo gol en el partido pasado también de jugada preparada, ahora otro, es fruto del laburo, estamos muy contentos, le sacamos un invicto importante a Agropecuario”, señaló el defensor.



Con respecto al análisis del partido, en donde el conjunto “Sojero” quizás abusó de los pelotazos, Brundo declaró: “Sabíamos la manera de jugar de ellos, una cancha chica, difícil, en donde el juego por abajo se torna algo complicado, el viento tampoco ayudó mucho y esas pelotas aéreas complicaron en el PT y en el ST tratamos de hacernos bien fuertes para que ellos no tengan manera de vulnerarnos, nos hicieron un gol y no estamos contentos por eso, pero conseguimos tres que es muy importante y nos quedamos con un triunfo muy merecido”.



Atlético sumó su sexto partido sin derrota, con tres victorias y tres empates, ganó en una cancha donde nadie había podido ganar en lo que va del campeonato y sigue en crecimiento, dando muestras -la fecha anterior le había ganado a Juventud Unida de Gualeguaychú por 3 a 0- que es un serio candidato a pelear por el ascenso.



“Es un lindo mensaje, para que los demás se vayan dando cuenta que Rafaela va a estar ahí, va a pelear, es un equipo muy fuerte, que sabe lo que quiere, que sabe a lo que juega y esperemos seguir por este camino”, remarcó Brundo, que luego cerró: “Lo más importante se viene el domingo con Flandria, en donde esperamos hacer un partido como el último de local y quedar en la tabla lo más arriba posible, con 22 puntos creemos que vamos a estar en una buena posición para afrontar la segunda parte del torneo”.