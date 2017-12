Proyecto para financiar a la obra pública en municipios

Los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, y de Economía, Gonzalo Saglione, brindaron este martes una conferencia en el salón Auditorio de la Casa de Gobierno para presentar un proyecto de Ley de Financiamiento de la Inversión Pública Provincial dividida en dos capítulos: uno destinado a obtener endeudamiento por 500 millones de dólares, correspondiente el segundo tramo del monto solicitado el año pasado por mil millones para la realización de obras públicas; y otro proyecto novedoso, por 300 millones de dólares, para lograr créditos con instituciones internacionales destinados a municipios y comunas con el objetivo de realizar trabajos de pavimentación.Farías explicó que “tal cual lo anunciáramos el año pasado, en el momento en que la Legislatura autorizó al Ejecutivo a emitir títulos por 500 millones de dólares, planteamos que existía un muy ambicioso plan de obras públicas en la provincia para el cual esos recursos no serían suficientes, de hecho ya está el ciento por ciento comprometido en diferentes obras que están en distintas etapas de ejecución”.“Por ello -prosiguió- recurrimos nuevamente a la Legislatura para extender el segundo tramo de la solicitud originaria del Poder Ejecutivo, que era de mil millones de dólares”.Además, el ministro especificó que se solicitará un proyecto novedoso que posibilitará obtener el financiamiento de 300 millones de dólares de parte de instituciones de crédito internacionales, para obras de pavimentación en municipios y comunas”. En ese sentido, explicó que “se toma el crédito y se otorga voluntariamente a los municipios y comunas que lo deseen”.OBRAS DE PAVIMENTOSaglione indicó que en el marco de la misión que este miércoles iniciará el gobernador Miguel Lifschitz a Washington, Estados Unidos, “esperamos cerrar una transacción que venimos gestionando desde hace un tiempo y que, para su concreción, requiere autorización legislativa”.Sobre la operación, sostuvo que debe tener un plazo de amortización de al menos seis años pero "estamos negociando un plazo superior a eso”.En el proyecto de ley propone que los recursos sean canalizados a favor de los municipios y comunas de forma tal de anticiparles lo que deberían cobrar una vez que Nación cancele a la provincia la deuda generada a partir de los fallos de la Corte Suprema de Justicia del 24 de noviembre de 2015.“Como ustedes saben, un 13,4372% de esa deuda, que a precios históricos es cercana a los 23.500 millones de pesos, algo más de 3.100 millones de pesos corresponde a los municipios y comunas. Y es constante el requerimiento de ellos para ejecutar obras de infraestructura, fundamentalmente pavimento urbano”, subrayó el ministro."En ese sentido, y más allá de la demora del gobierno nacional registra para con Santa Fe en el reconocimiento y pago de la deuda, la provincia presenta este mecanismo a municipios y comunas no para financiar cualquier tipo de gastos, sino específicamente el gasto que requieren las obras de pavimento urbano que es una necesidad constante a lo largo de toda la provincia".Del mismo modo, aclaró que “de los U$S 300 millones, algo más de 3.100 millones de pesos (aproximadamente U$S 170 millones) van a ser destinados a los municipios y comunas bajo esa modalidad, es decir que los municipios y las comunas no se estarían endeudando con la provincia sino que estarían cediendo los derechos de cobro de la deuda histórica por los fallos de la Corte”, explicó.En cuanto al monto que queda, “se podrá destinar para el mismo fin -pavimento urbano a aquellos municipios y comunas que deseen tomarlo en calidad de financiamiento- para lo cual proponemos las mismas condiciones financieras que aquellas que tomemos nosotros como provincia con el Banco Mundial”.150% DE INCREMENTO EN OBRAS PUBLICASEl segundo componente dentro de la Ley de Financiamiento de la Inversión Pública avanza sobre lo conversado en la discusión parlamentaria el pasado año, en oportunidad de sancionarse en junio la Ley 13.543, que le permitió a la provincia buscar financiamiento en el mercado de capitales y hacerlo con muy buenos resultados.La posibilidad de salir al mercado le permitió a la provincia tener un crecimiento de la inversión pública interanual que fue más del 80% el año pasado (2016 respecto de 2015) y, en lo que va de 2017, tiene un incremento de aproximadamente el 150%, respecto del mismo período de 2016.