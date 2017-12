Sin trámites para la licencia de conducir

El Departamento de Licencia de Conducir perteneciente a la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía de la Municipalidad de Rafaela, informa que por disposición de la Agencia de Seguridad Vial de la Provincia de Santa Fe, mañana, miércoles 6 de diciembre, a partir de las 14:00, se suspenderá el sistema informático provincial por tareas de mantenimiento.Por lo tanto, no se tomarán exámenes teóricos, no se ingresarán ni se finalizarán trámites y no se imprimirán las licencias de conducir.No obstante, se continuará hasta las 15:00 brindando asesoramiento y otorgando turnos. Además los exámenes psicofísicos y exámenes prácticos se realizarán normalmente de acuerdo a los turnos ya otorgados.Cabe aclarar que a partir del jueves 7 de diciembre, se trabajará normalmente en el Departamento de Licencia de Conducir. Ante cualquier consulta los contactos telefónicos son 03492-453173/74 - 578092.