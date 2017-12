Lo sucedido y lo que viene en la Champions League

Con el primer puesto del grupo D asegurado, Barcelona se impuso por 2 a 0 en la última jornada de la Champions ante Sporting de Lisboa que buscaba dar la gran sorpresa para tener alguna opción de alcanzar los octavos de final. Sin embargo, el conjunto catalán no le dio opciones y en el comienzo del segundo tiempo abrió el marcador con un tanto de Paco Alcácer y sobre el final del partido, Mathieu, en contra, resolvió el encuentro para el equipo local.Para el técnico de Barcelona Ernesto Valverde este partido en su casa sirvió para darle descanso a alguno de sus jugadores clave, después de que en las últimas fechas ofrecieran síntomas de cansancio. Más allá de eso, Lionel Messi se sumó al juego en reemplazo de Aleix Vidal y mostró pinceladas de su talento.Manchester United 2 vs. CSKA Moscú 1, Chelsea 1 vs. Atl. Madrid 1, Bayern Munich 3 vs. PSG 1, Barcelona 2 vs. Sp. Lisboa 0, Olympiacos 0 vs. Juventus 2, Celtic 0 vs Anderlecht 1, Benfica 0 vs. Basel 2, Roma 1 vs. Qarabag 0.Liverpool vs. Spartak Moscú, Shakhtar vs. Manchester City, Real Madrid vs. Borussia Dortmund, NK Maribor vs. Sevilla, Porto vs. Mónaco.El lunes 11 de diciembre se realizará el sorteo de los octavos de final, en Nyon, con ocho cruces entre los ganadores de cada grupo y los segundos clasificados. Ningún equipo puede enfrentarse a otro de su mismo grupo o de su misma federación.Los terceros de cada grupo acceden a la Europa League. Hasta el momento, están confirmados CSKA Moscú, Celtic, Atlético de Madrid y Sporting de Lisboa.Los ganadores de grupo jugarán como visitantes la ida de los octavos de final el 13/14 y 20/21 de febrero de 2018, y como locales el desquite, el 6/7 y el 13/14 de marzo.