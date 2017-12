Abonan medio aguinaldo con el haber de diciembre

Desde el 1 de diciembre y hasta el próximo 22, la ANSeS paga el haber mensual más el medio aguinaldo a 6.998.950 jubilados y pensionados y a 1.465.307 titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), lo que contempla a un total de 8.464.257 beneficios.

Así, este mes el organismo previsional realiza una erogación en jubilaciones y pensiones cercana a los $ 125.369 millones.

En este marco, el director ejecutivo de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, informó que "desde el 1 de diciembre se comienzan a pagar las jubilaciones con el medio aguinaldo adelantado. Es importante que los jubilados y pensionados sepan que van a contar con todo el dinero junto en diciembre, por lo que no van a tener que ir dos veces al banco".

Los jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo percibirán en diciembre, con el medio aguinaldo incluido, la suma de $10.869,96 y el haber medio más aguinaldo ascenderá a $16.121,71.

Como todos los meses, los jubilados y pensionados perciben sus haberes según el cronograma de pagos, que determina el día de cobro por la finalización del DNI y el monto del haber.



CRONOGRAMA

DE PAGOS

* Titulares de Pensiones No Contributivas: documentos terminados en 0 y 1 cobran el 1 de diciembre; en 2 y 3 el 4 de diciembre; en 4 y 5 el 5 de diciembre; en 6 y 7 el 6 de diciembre; en 8 y 9 el 7 de diciembre.

* Jubilados y pensionados cuyos haberes no superan la suma de $ 8234: documentos terminados en 0 cobran el 11 de diciembre; en 1 el 12 de diciembre; en 2 el 13 de diciembre; en 3 el 13 de diciembre; en 4 el 14 de diciembre; en 5 el 14 de diciembre; en 6 el 15 de diciembre; en 7 el 15 de diciembre: en 8 el 18 de diciembre; y en 9 el 19 de diciembre.

* Jubilados y pensionados cuyos haberes superan la suma de $ 8234: documentos terminados en 0 y 1 cobran el 19 de diciembre; en 2 y 3 el 20 de diciembre; en 4 y 5 el 20 de diciembre; en 6 y 7 el 21 de diciembre; y en 8 y 9 el 22 de diciembre.

Todos los grupos de pago tienen tiempo de cobrar sus haberes hasta el 9 de enero de 2018.