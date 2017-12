"No lo esperaba"

Blanca Díaz de Garnier, la abuela de la nieta recuperada número 126, celebró ayer la noticia y afirmó que "no esperaba tener esta alegría" tras "40 años de espera". "No esperaba tener esta alegría. Veía recuperar a otros nietos y me decía ´a mí nunca me toca´. Más gozo no puedo pedir", expresó en diálogo con Radio 10 Díaz de Garnier, que tiene 86 años y vive en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay.La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, contó que la mujer le expresó: "Menos mal que estoy sentada. ¡Tanto la busqué!".