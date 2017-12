La hermana de Triaca en el Banco Nación

BUENOS AIRES, 6 (NA).- El presidente Mauricio Macri nombró ayer directora del Banco Nación a Mariana Haydee Triaca, hermana del ministro de Trabajo, Jorge Triaca. La nueva funcionaria se venía desempeñando como asesora del Directorio del Nación.La decisión fue plasmada a través del decreto 1005/2017 publicado en el Boletín Oficial con la firma de Macri y del ministro de Finanzas, Luis Caputo. La hermana del ministro de Trabajo -militante de Cambiemos- es contadora pública egresada de la Universidad del Salvador y se desempeñó como gerente de administración y finanzas en la cooperativa de crédito Sea Coop, entre marzo de 2007 y enero de 2016, y también fue socia gerente de Villa Hípica, hasta ingresar como empleada del Nación en el 2015.Tras conocerse la designación, el ministro Triaca aseguró no haber realizado sugerencia alguna para interceder en el nombramiento de su hermana.El funcionario dijo que la flamante directora "hace dos años que trabaja en el banco; más allá de que es mi hermana, es una profesional y aceptó una propuesta". En declaraciones a Radio Mitre, Triaca aclaró que "no hice ninguna sugerencia para que nombraran a mi hermana"."La eligió el presidente del banco para desarrollarse como directora. Más allá de que sea mi hermana, yo no he hecho ningún aporte para que él tome esa decisión", añadió el ministro. Dijo que su hermana "tiene libertad absoluta para desarrollarse en esa tarea, es una militante de Cambiemos desde hace mucho tiempo y es una profesional que viene desarrollando esta tarea".Asimismo, a través del decreto 1004/2017, Macri nombró también como director del Banco Nación a Diego Gustavo Dequino. Dequino se desempeñó como secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Córdoba durante la primera gestión de Ramón Mestre y actualmente se desempeñaba como director del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Bolsa de Comercio de esa provincia.Los dos nuevos nombramientos se conocieron tras los cambios producidos a fines de octubre en la institución con las renuncias de los vicepresidentes Luis María Ribaya y Enrique Vaquié, y el director Alejandro Henke.