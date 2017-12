Macri sugirió que se debe "andar bien con la AFIP"

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que "hay que andar bien con la AFIP" y "pagar los impuestos", en una fuerte advertencia por las millonarias deudas que mantienen los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, vinculados al kirchnerismo, con el organismo recaudador. "Hay que andar bien con la AFIP, sino hay que preguntarles a algunos que hoy están en los diarios. Hay que pagar los impuestos. No hay que apropiarse de impuestos que no son propios", afirmó Macri dirigiéndose a Alberto Abad, el actual titular del ente recaudador. "No hay que apropiarse de impuestos que no son propios. ¿No es cierto, doctor Abad?", insistió Macri al encabezar en Tecnópolis el acto de lanzamiento de la plataforma digital Exporta Simple, una herramienta destinada a facilitar las exportaciones nacionales.El Presidente se refirió de esta manera a Báez, quien mantiene una deuda de 1.700 millones de pesos por impuestos impagos, de acuerdo a un informe que la actual conducción de la AFIP le presentó al juez federal Sebastián Casanello el 13 de noviembre pasado, publicó un matutino porteño.En el caso de López, la AFIP denunció meses atrás que su empresa de combustibles, Oil, retuvo indebidamente tributos por 8 mil millones de pesos y con esos fondos financió operaciones de otras compañías de su holding.Por ambos hechos quedó bajo la mira la actuación del extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, por su responsabilidad ante los incumplimientos fiscales de los empresarios cercanos a la Casa Rosada durante el gobierno kirchnerista.De hecho, el mensaje de Macri se produjo luego de que trascendiera que la AFIP, bajo la dirección de Echegaray, ocultó la deuda de 1.700 millones de pesos de Báez para lograr que la Justicia a dictara su sobreseimiento en una causa por evasión agravada.El discurso fue además un importante respaldo del Presidente a Abad, en medio del rechazo del organismo recaudador a que la Justicia autorice a López a vender el Grupo Indalo a OP Investments, un grupo de inversores cuya cara visible es el empresario Ignacio Rosner.CAMISETA RUSAPor otra parte, Macri recibió al secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, quien se encuentra en la Argentina en visita oficial. En la reunión realizada en el despacho presidencial de la Casa Rosada, Patrushev le obsequió a Macri la camiseta titular que el seleccionado de fútbol de Rusia utilizará en la Copa del Mundo del año próximo, en la que ese país será el anfitrión.El funcionario ruso también se reunió con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y con el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo. Durante la visita se suscribió un memorándum de entendimiento que "provee el marco para que ambos países establezcan consultas regulares e intercambien visiones sobre cuestiones estratégicas de interés común, así como también fortalezcan la colaboración para promover la paz y la estabilidad global", informó Presidencia.