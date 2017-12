INTA Rafaela inauguró una Agencia de Extensión Rural

Presidentes comunales, representantes de entidades de productores, empresarios del sector, compañeros del INTA actuales y jubilados, consejeros, docentes y alumnos, estuvieron presentes en el acto de apertura de la nueva Agencia, que comenzó a construirse en 2015 con un crédito de BID y finalmente ayer abre sus puertas a la comunidad. Se trata de un edificio de 276 metros cuadrados cubiertos y 182 semicubiertos en el que desarrollarán sus actividades los técnicos de extensión del INTA que trabajan en el departamento Castellanos, en el marco de programas como Cambio Rural y Pro Huerta y también en Campo Roca, como unidad lechera de extensión del INTA.El Ing. Carlos Callaci, ex director de la Experimental, actual coordinador del área de Extensión y jefe del nuevo grupo de trabajo, se refirió emocionado a la inauguración de la Agencia. “La mayor parte de mi carrera he trabajado en extensión y llegar a este momento con el rescate de esta unidad perdida en los 90 significa una oportunidad de reinventarse y recrearse en el trabajo”, dijo.Antes, en la apertura, se había hecho referencia a la historia de la Unidad, que hasta los años 90 funcionó en la ciudad y luego de los recortes de ese momento, fue cerrada. Callaci enfatizó la intención de que se convierta en un lugar de encuentro, de debate, abierto a todos los actores de la comunidad agropecuaria de la zona.Al final, y antes de cortar las cintas con las cuales quedaría oficialmente inaugurado el edificio, el cura Miguel Cherminato también hizo referencia, parafraseando al Papa Francisco, a la “cultura del encuentro” que estamos llamados a construir y que en el caso de una Agencia de Extensión, cobra todo su significado.El Ing. Jorge Villar, desde su lugar de director, habló de tres motivos de satisfacción en relación a esta inauguración: el rescate de lo que fue la Agencia, el día del cumpleaños del INTA y su trayectoria personal como especialista en cultivos, iniciada en la Agencia Rafaela. “Todos los departamentos del centro de la provincia tenían su Agencia, menos Castellanos. Esta es una oportunidad de fortalecer el prestigio y la inserción territorial”, dijo. Y aclaró que más que festejar un edificio, “festejamos la apuesta a la extensión”, recordando que esta es la tercera Agencia que se inaugura en los últimos tiempos, luego de San Justo y Gálvez.Después fue el turno de los dos presidentes de los consejos, Fernando Garnero, por el de la Experimental, y Adrián Barraud, por el Consejo Regional. Ambos festejaron la apertura del nuevo espacio, uno más en un INTA que como organización estatal, es la de mayor presencia territorial. Ambos también hicieron referencia a la labor que le cabe a la extensión en los tiempos actuales en que Argentina está llamada a ser “supermercado del mundo”.Al final, hubo reconocimientos para ex jefes e integrantes destacados de la Agencia Rafaela: René Brarda, Oscar Keller, Mario Mondino y el propio Villar; un recuerdo para “Laucha” Gutierrez, que ya no está entre nosotros y fue un técnico clave en región, y para quienes durante el tiempo en que no hubo Agencia, llevaron adelante la tarea de extensión en el departamento Castellanos: María Rosa Scala, Sergio Borga, Fabiana Beccaria y Silvana Zimmermann.El acto que se desarrolló ayer al mediodía contó con la participación de representantes de entidades intermedias y vinculadas a la actividad agropecuaria, entre ellos el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Pedro Rostagno.