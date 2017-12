Castellano: "La Rafaela de los 150 años tiene que abrirse al mundo"

Ayer, el intendente Luis Castellano presentó a la ciudad de Rafaela en la "Conferencia Promocional de Hengqin, Zona de Libre Comercio. Zhuhay, China", que se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta ocasión, lo acompañó el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Rafaela, Edmundo López."Estamos convencidos de que el mundo del desarrollo, el mundo de la disrupción tecnológica, la Rafaela de los 150 años y el desarrollo de las nuevas empresas tiene que ver con mirar y abrirse al mundo. China tiene mucho de eso para aprender y hay muchas oportunidades para poder exportar la mercadería de nuestras empresas en ese mercado de 1.400 millones de habitantes", manifestó el mandatario una vez finalizada su exposición.La misma giró en torno al vínculo público-privado de Rafaela, "que es muy bueno para mirar hacia adelante y pensar en el futuro y pensar las relaciones comerciales con el gigante asiático".En la conferencia se realizó la "presentación de la zona franca en la ciudad de Zhuhay. Por eso, hemos venido a ver las oportunidades que existen para nuestras empresas porque el mercado chino es un mercado que demanda muchos productos alimenticios como carnes y lácteos. También percibimos una oportunidad para que se puedan realizar intercambios que tienen que ver con lo tecnológico y la infraestructura".Por último, agradeció "la invitación que nos hizo CEPLEC y a los trabajos para estrechar vínculos que está haciendo Emiliana Hidalgo, coordinadora de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rafaela, que se encuentra cursando su Maestría en China.Cabe agregar que este evento es organizado por el Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos con China (CEPLEC), el China Council for the Promotion of International Trade -Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional- (CCPIT) y la Cámara Empresarial China-Argentina (CEC Argentina).LA POTENCIALIDAD DE RAFAELA EN CHINAA su turno, Edmundo López contó que en este evento la Cámara de Comercio Exterior participó exponiendo su participación en la feria CLAC EXP (China - Latin America and de Caribbean International Exposition), en la ciudad de Zhuhai."En dicha oportunidad exhibimos los productos que produce Rafaela y conocimos que Zhuhai está designada por el gobierno chino como la puerta de entrada a ese gran mercado. Volvimos muy sorprendidos y gratificados. Celebramos esta decisión del gobierno chino de invitar a empresas de nuestra región para que expongan sus productos y puedan realizar negocios", explicó.