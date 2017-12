Intensos operativos en este fin de semana

Este fin de semana, la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía a través de Protección Vial y Comunitaria, realizó los operativos de rutina de casco y cinturón de seguridad.Esta vez se priorizaron los circuitos de mayor circulación durante sábado y domingo como es el caso de bulevar Santa Fe, la zona del Parque Balneario, Estanislao del Campo, el Parque Integrador APADIR y la zona de quintas. Se trata de lugares elegidos por los jóvenes en donde muchas veces se corren picadas de motos poniendo en peligro no solamente su vida sino también la de los demás.En los distintos operativos se confeccionaron un total de 96 actas de constatación, donde la principal infracción fue el no uso de casco. Dicha infracción se constató en 66 ocasiones, mientras que sólo cinco vehículos fueron infraccionados por el no uso de cinturón de seguridad.Asimismo, se constataron otras 165 infracciones, totalizando 235 faltas al Código de Tránsito de Rafaela. Entre ellas se puede mencionar como ejemplo la falta de carnet de conducir, no portar el seguro obligatorio, alcoholemia positiva, caño de escape antirreglamentario, falta de luces reglamentarias. También se secuestraron 15 motocicletas y 3 licencias de conducir.