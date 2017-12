Atlético, se va consolidando

Atlético de Rafaela resolvió con facilidad su compromiso con Agropecuario y Lucas Bovaglio jerarquizó el rendimiento de su equipo, por encima del resultado mismo. “No teníamos mejor escenario para ganarles, para demostrar que se deben ganar un respeto y seguramente ahora todos nos van a empezar a mirar con otros ojos, no sólo por el triunfo sino por la actuación del equipo hacen que este Atlético siga creciendo, estamos en crecimiento”, apuntó el DT, que luego sumó: “Nosotros nos ilusionamos con un Atlético mucho más consistente todavía, el cambio se va a seguir viendo más adelante, si conseguimos los tres puntos con Flandria nos podemos ir al receso como nos imaginábamos”.Fue 3 a 1 en Carlos Casares, escenario en el cual el conjunto “Sojero” había ganado todo lo que había jugado e incluso no le habían marcado goles. Es más, acumulaba 17 presentaciones sin caída en su estadio.“Teníamos un rival que con los números impactaba, no es normal a esta altura del año y categorías como estas encontrar a un rival que haya tenido una localía tan fuerte de más de un año, sin embargo, les dijimos a los jugadores que veníamos con la firme convicción de cortar esta racha. Las rachas están para cortarse”, advirtió el “Moncho”.A continuación, el resto de la conferencia de prensa brindada por el entrenador albiceleste tras la segunda victoria seguida (por primera vez) en el campeonato:-Sí, y con un equipo que tiene una firme convicción. Para este partido, a pesar que como visitante estábamos jugando de una manera, decidimos cambiar porque con un poquito más de juego nos sentimos mucho más cómodos, ocurrió en el último partido de local, lamentablemente entre el viento y la cancha que no estaba buena no pudimos jugar tanto como nos hubiese gustado sin embargo en una pelota parada trabajada logramos ponernos arriba en el marcador, pudimos hacer el segundo y me duele un montón el gol que nos hacen porque el partido estaba controlado ante un rival que no tenía juego y sabíamos que Agropecuario no tiene juego, encuentran el descuento. Eso te deja un sinsabor. Se viene una semana ideal para trabajar que es la última y nos volvemos con una victoria en una cancha en donde los demás equipos venían a tomar precauciones y se volvían sin nada y nosotros decidimos venir con otra característica y nos llevamos los tres puntos.-Posiblemente no lucieron pero responden y eso demuestra que son jugadores confiables y uno como técnico se agarra de los jugadores que te dan tranquilidad. Encontrás jugadores que quizás no brillan, que no juegan para 8 puntos pero que te cumplen y uno piensa el partido y que esos jugadores interpreten, les pedís que hagan determinada labor y la hacen. Tener esa respuesta de los centrales o de otros jugadores es muy bueno, siento que todavía tenemos que mejorar porque hay jugadores que nos pueden dar todavía un poquitito más y lo vamos a conseguir, trabajamos con una respuesta bárbara por parte de los jugadores y creo que lo que estamos esperando de ellos, que es un poquito más de lo que estamos viendo, lo vamos a estar consiguiendo.-El partido con Gualeguaychú sí, ahí vimos un Atlético que me gustó porque enfrentamos al segundo de la tabla, no nos pateó nunca al arco, le creamos diez, once situaciones de gol, a los 10 minutos habíamos tenido cinco claras, nunca pasamos sobresaltos y los superamos con claridad, ese Atlético me gustó mucho. El de hoy (por el domingo) fue práctico y muy inteligente, entendió como tenía que jugar un partido que era difícil y lo resolvió con mucha jerarquía, vamos partido a partido.-Sí, no tuvimos el juego que soñábamos tener antes del partido, el rival también juega, no pudimos pero el partido se dio como lo imaginábamos, el resultado final no te digo que es el que soñábamos, queríamos ganar, pero un 3 a 1 es muy buen resultado y habla de la efectividad que tuvo el equipo.-Se dio como casi todos los PT de Agropecuario en esta cancha, donde terminan 0 a 0, donde no pasan mayores sofocones pero no llega con mucho riesgo al área rival, se dio de esa manera, con la diferencia de que tuvimos nosotros la posibilidad de ponernos arriba en el marcador, que fue bárbaro para poder ajustar en el entretiempo los detalles y hacerles entender a los jugadores que si no cedíamos en la concentración y en la intensidad el partido lo íbamos a terminar de liquidar en la manera que lo hicimos. Muchas veces soñás y planificás un partido y no se da, en esta se dio de la manera que queríamos.-Hace quince días atrás le pedimos a los jugadores 9 de 9, cuando el resto de los equipos se van de vacaciones una fecha antes, que los jugadores empiezan a sacar pasajes para irse de viaje, nosotros no lo hagamos, que pensemos en las vacaciones una vez que suene el pitazo final contra Flandria. Llevamos seis, nos quedan tres, que hoy por hoy quizás no digan nada pero cuando termine esta temporada pueden ser fundamentales, estos tres puntos para nosotros son los más importantes del campeonato.