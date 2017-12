Se viene una doble fecha

Será esta una semana apasionante en la Liga Provincial Copa Santa Fe de básquetbol, con fechas jueves y domingo. La quinta jornada será este jueves a las 21:30, donde tendrá la particularidad de que los tres representantes rafaelinos, Atlético, 9 de Julio y Ben Hur serán locales. El otro dato llamativo es que los tres han realizado hasta el momento la misma campaña, ya que suman una victoria y tres caídas. Por el grupo A se medirán Atlético Sastre con Argentino de Firmat, Racing de San Cristóbal frente a Brown de San Vicente, Atlético Carcarañá ante Temperley de Rosario y Almagro de Esperanza con Ceci de Gálvez (interzonal).En la Zona B, Campaña de Carcarañá se medirá con Platense de Reconquista, El Tala de Rosario frente a Atlético María Juana, Cacu de Ceres ante Alma de Esperanza y el interzonal entre 9 de Julio de Rafaela y Atlético San Jorge.En el grupo C, Ben Hur de Rafaela jugará con Sport Cañadense, Central San Javier ante Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Libertad de Villa Trinidad frente Atlético Trebolense.Y en la Zona D se enfrentarán Rivadavia Juniors de Santa Fe con Almafuerte de Las Rosas, Atlético de Rafaela frente a Adeo de Cañada de Gómez y Sportsmen Unidos ante Unión de San Guillermo. En tanto, la 4ª fecha que se terminó de completar el domingo arrojó los siguientes resultados:Brown de San Vicente 98 vs. Atlético Carcarañá 83; Argentino de Firmat 78 vs. Racing de San Cristóbal 69 y Almagro 52 vs. Atlético Sastre 59.Atlético María Juana 81 vs. Atlético Ceres Unión 76; Platense Porvenir de Reconquista 76 vs. El Tala de Rosario 74 y 9 de Julio 78 vs. Campaña de Carcarañá 88.Sport Club de Cañada de Gómez 80 vs. Central San Javier 63; Talleres de Villa Gobernador Gálvez 103 vs. Libertad de Villa Trinidad 45 y Ceci de Gálvez 67 vs. Ben Hur 39.Atlético San Jorge 79 vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe 75; Adeo de Cañada de Gómez 81 vs. Sportsmen Unidos de Rosario 75 y Almafuerte de Las Rosas 58 vs. Atlético de Rafaela 65.Alma Juniors de Esperanza 66 vs. Unión de San Guillermo 63 y Temperley de Rosario 92 vs. Trebolense 63.Brown SV 8 puntos; Atlético Sastre 7; Atlético Carcarañá, Temperley, Argentino de Firmat y Racing de San Cristóbal 6 y Almagro de Esperanza 5.Platense Porvenir 8 puntos; El Tala y Campaña 7; Alma Juniors 6; 9 de Julio y Atlético María Juana 5; Cacu 4.Sport Club y Ceci 8 puntos; Trebolense, Talleres, Libertad y Ben Hur 5 y Central San Javier 4.Adeo y Sportsmen 7 puntos; Atlético San Jorge y Unión San Guillermo 6; Adeo, Rivadavia, Almafuerte y Atlético de Rafaela 5.1º Matías Galligani (Platense Reconquista) 98 puntos;; 3º Julián Mellado (Adeo Cda de Gómez) 90; 4º Nahuel Rodríguez (Argentino de Firmat) 89 y 5º Lisandro Rodríguez (Argentino de Firmat) 89.Libertad de Sunchales dejó bien en claro por qué es líder de la Conferencia Centro Norte de la Liga Argentina (ex TNA), al vencer este fin de semana al colista Echagüe de Paraná en el Hogar de los Tigres por 75 a 58. El equipo que dirige Sebastián Saborido suma ahora 7 victorias y 3 caídas.