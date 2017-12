Todo agotado para mañana

Los hinchas de Independiente agotaron la totalidad de las entradas disponibles para la primera final de la Copa Sudamericana contra Flamengo de Brasil, en Avellaneda, y el club advirtió sobre la reventa de cara al encuentro del miércoles. A última hora del domingo, a través de sus redes sociales, Independiente informó que no hubo entradas disponibles para "no socios", ya que quienes tienen su carnet agotaron las localidades disponibles para el duelo de este miércoles a las 20:45. Solo quedó tiempo para que este lunes, los socios con el bono reservado abonen su ubicación a las generales del estadio "Libertadores de América", que lucirá repleto para la vuelta del "Rojo" a una definición internacional tras siete años. La suspensión de la venta de plateas debido a la gran demanda de cara a la final obligó al Club a emitir un comunicado en referencia a las entradas que se venden en sitios online y que no tendrán ninguna validez. En ese sentido, la dirigencia de Independiente confirmó que "cualquier entrada adquirida en alguno de estos canales, o cualquier canal que no sean los oficiales de venta, no tendrán validez".El entrenador Ariel Holan evitó ayer confirmar el equipo titular con el que afrontará la primera final de la Copa Sudamericana frente a Flamengo de Brasil y pidió que su conjunto sea "más Independiente que nunca", para poder quedarse con el título. Holan tampoco quiso ofrecer muchos datos sobre la estrategia, la cual prefirió "reservarse", pero sí pidió públicamente que sus jugadores "jueguen la final como tal". "Estamos muy contentos de llegar a esta instancia, para poder aprovecharlo es cuando más tranquilos tenemos que estar. Hay que disfrutar de todo esto, es un momento de algarabía y alegría", sostuvo. Y agregó: "La estrategia me la reservo para mí. Es una final y hay que jugarla como tal. Tenemos que ser más Independiente que nunca, tener la posesión del balón y jugar fácil. Debemos defender como leones". En conferencia de prensa, Holan indicó que respeta al rival de turno, que no contará con el delantero peruano Paolo Guerrero, suspendido por doping, porque tiene "jugadores de experiencia". Por otro lado, el entrenador les agradeció a los jugadores por la instancia en la que llegaron y sabe que su presente no se le dio servido en bandeja, porque al principio fue mirado de reojo por los hinchas. "No todo el mundo tiene que saber lo que uno va haciendo en su carrera, pero yo no me levanté un día alcoholizado diciendo `Quiero ser DT`. Remé más de 10 años trabajando para esto", comentó Holan, respondiendo a aquellas críticas. Con respecto al lugar de la definición del campeonato, Holan prefirió evitar la ubicación e hizo hincapié en el movimiento colectivo: "Muchos prefieren definir como local, otros como visitante, pero yo prefiero que el equipo tenga buen juego". Independiente se juega la final de la Copa Sudamericana contra el Flamengo de Brasil, primero en Avellaneda mañana y luego la vuelta en el Maracaná el 13 de diciembre a la misma hora que el partido de ida. En ese partido, por primera vez en la historia en la Copa Sudamericana, se implementará el sistema VAR. "Es muy bueno el adelanto tecnológico. A medida que hagan ensayos, van a ir ajustando detalles de la utilización", finalizó Holan.Federico Mancuello venía preparado. Sabe que fue muy querido por la hinchada de Independiente. Ahora, en Flamengo, le toca enfrentar al Rojo en la final de la Copa Sudamericana. El volante llegó con la delegación del Fla ayer a Buenos Aires y contestó la pregunta que sabía que le iban a hacer, si le piensa gritar un gol a Independiente. "No voy a festejar los goles, pero los quiero hacer", contó Mancu. "Es muy importante saber que vamos a jugar contra el equipo de mi corazón, del que es hincha toda mi familia. Pero mi cabeza hoy está en Flamengo. Luchamos todo el año y ahora estamos aquí", dijo Federico. Igual, el argentino es habitual suplente en el equipo del colombiano Reynaldo Rueda.Si bien este lunes finalizaba la suspensión provisoria por el caso de dopaje y debía recibir una respuesta definitiva por parte de la FIFA, finalmente Paolo Guerrero deberá esperar un poco más para que se confirme su presunta inocencia y pueda regresar a las canchas. Mientras tanto, los abogados del peruano trabajan para que salga cuanto antes un dictamen que lo deje jugar -al menos- la final de vuelta en el Maracaná. Lo cierto es que el delantero se presentó días atrás en Zurich para dar testimonio por un supuesto consumo de cocaína, en un juicio que duró cuatro horas, y en el cual la FIFA se convenció de que el goleador del Mengao no había ingerido ninguna droga. Sin embargo, extendieron la suspensión de Guerrero y analizan si será sancionado o no. Por una cuestión de tiempo, está claro que se perderá el partido de ida ante Independiente por la final de la Copa Sudamericana, aunque los abogados están convencidos de que a fines de esta semana se conocerá el veredicto final. ¿Hay chances de que juegue la vuelta? Los hinchas se ilusionan…